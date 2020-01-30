 
15:21 29 января 2020Новости
659
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Современные тренды в текстильном дизайне обсудят в Музее Москвы

News_detailed_picture© Музей Москвы

1 февраля, в предпоследний день работы выставки «Ткани Москвы» в Музее Москвы, в пространстве выставки пройдет дискуссия, на которой будут обсуждаться история развития текстильного дизайна, новые стилевые направления в искусстве текстиля и его связь с современной культурой.

Начало в 18:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Выставка «Ткани Москвы» (куратор — Александра Селиванова) открылась в сентябре 2019 года. Проект представляет все этапы развития московского текстильного производства и демонстрирует, почему тканевая индустрия важна для понимания культуры XX века.

Рисунок ткани как отражение действительности; дизайн текстиля и запросы общества; новые тренды и влияние них современных технологий, экологической повестки, растущих информационных потоков; стилистика рисунка и ее связь с ритмом городской жизни; текстильный дизайн прошлого и его актуальность сегодня; личное прошлое, прошлое страны, наше настоящее и представления о будущем как источники вдохновения в текстильном дизайне, — обо всём этом будет идти речь на встрече в пространстве выставки «Ткани Москвы».

В дискуссии «Современные тренды в текстильном дизайне» примут участие:

  • Александра Калошина — основатель группы компаний Solstudio Textile Group;
  • Екатерина Павелко — руководитель направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ;
  • Мария Смирнова — основатель, главный дизайнер и владелец бренда INSHADE, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ;
  • Светлана Тегин — дизайнер и основатель бренда Tegin Fashion House;
  • Ксения Гусева — искусствовед, куратор выставки «Ткани Москвы».

Модератор — журналист, автор телеграм-канала о моде «Good morning, Karl» Катя Федорова.

Дискуссия организована Музеем Москвы совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ и Solstudio Textile Group






Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Сегодня на сайте
«Мы теперь все живем в сквоте»Общество
«Мы теперь все живем в сквоте» 

Можно ли считать президентские поправки в конституцию «госизменой»? И где мы теперь как граждане должны обнаружить себя? Это обсуждают философы Светлана Бардина, Константин Гаазе и Петр Сафронов при участии Глеба Павловского

24 января 20204122