Современные тренды в текстильном дизайне обсудят в Музее Москвы

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1 февраля, в предпоследний день работы выставки «Ткани Москвы» в Музее Москвы, в пространстве выставки пройдет дискуссия, на которой будут обсуждаться история развития текстильного дизайна, новые стилевые направления в искусстве текстиля и его связь с современной культурой.
Начало в 18:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Выставка «Ткани Москвы» (куратор — Александра Селиванова) открылась в сентябре 2019 года. Проект представляет все этапы развития московского текстильного производства и демонстрирует, почему тканевая индустрия важна для понимания культуры XX века.
Рисунок ткани как отражение действительности; дизайн текстиля и запросы общества; новые тренды и влияние них современных технологий, экологической повестки, растущих информационных потоков; стилистика рисунка и ее связь с ритмом городской жизни; текстильный дизайн прошлого и его актуальность сегодня; личное прошлое, прошлое страны, наше настоящее и представления о будущем как источники вдохновения в текстильном дизайне, — обо всём этом будет идти речь на встрече в пространстве выставки «Ткани Москвы».
В дискуссии «Современные тренды в текстильном дизайне» примут участие:
Модератор — журналист, автор телеграм-канала о моде «Good morning, Karl» Катя Федорова.
Дискуссия организована Музеем Москвы совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ и Solstudio Textile Group
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