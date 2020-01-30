Современные тренды в текстильном дизайне обсудят в Музее Москвы

© Музей Москвы

1 февраля, в предпоследний день работы выставки «Ткани Москвы» в Музее Москвы, в пространстве выставки пройдет дискуссия, на которой будут обсуждаться история развития текстильного дизайна, новые стилевые направления в искусстве текстиля и его связь с современной культурой.

Начало в 18:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Выставка «Ткани Москвы» (куратор — Александра Селиванова) открылась в сентябре 2019 года. Проект представляет все этапы развития московского текстильного производства и демонстрирует, почему тканевая индустрия важна для понимания культуры XX века.

Рисунок ткани как отражение действительности; дизайн текстиля и запросы общества; новые тренды и влияние них современных технологий, экологической повестки, растущих информационных потоков; стилистика рисунка и ее связь с ритмом городской жизни; текстильный дизайн прошлого и его актуальность сегодня; личное прошлое, прошлое страны, наше настоящее и представления о будущем как источники вдохновения в текстильном дизайне, — обо всём этом будет идти речь на встрече в пространстве выставки «Ткани Москвы».

В дискуссии «Современные тренды в текстильном дизайне» примут участие:

Александра Калошина — основатель группы компан и й Solstudio Textile Group;

— основатель группы компан й Solstudio Textile Group; Екатерина Павелко — руководитель направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ;

— руководитель направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ; Мария Смирнова — основатель, главный дизайнер и владелец брен д а INSHADE, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ;

— основатель, главный дизайнер и владелец брен а INSHADE, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ; Светлана Тегин — дизайнер и основатель брен д а Tegin Fashion House;

— дизайнер и основатель брен а Tegin Fashion House; Ксения Гусева — искусствовед, куратор выставки «Ткани Москвы».

Модератор — журналист, автор телеграм-канала о моде «Good morning, Karl» Катя Федорова.

Дискуссия организована Музеем Москвы совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ и Solstudio Textile Group















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