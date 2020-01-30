В «Гараже» выступит Paraocherstra

7 и 8 февраля в атриуме Музея современного искусства «Гараж» в Москве пройдут концерты британского оркестра Paraocherstra под управлением Чарльза Хейзелвуда.

Как сообщает сайт музея «Гараж», концерты являются частью программы Года музыки Великобритании и России, который проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.

Paraorchestra — первый в мире полномасштабный интегрированный ансамбль с участием профессиональных музыкантов с инвалидностью и без — был основан дирижером Чарльзом Хейзелвудом в 2011 году. Музыканты исполняют новые и классические произведения как на традиционных, так и на электронных инструментах.

Выступление Paraorchestra в музее «Гараж», отмечают организаторы, «сочетает в себе элементы инсталляции и концерта — зрители смогут перемещаться между исполнителями, приближаться к ним и взаимодействовать, создавая свой собственный звуковой ряд».

Программа:

Бранденбургский концерт №3 соль мажор — И.С. Бах

«И вот свидетельство Иоанна» — Орландо Гиббонс / Нико Мьюли

Две прелюдии и фуги (до-диез минор и до-мажор) — И.С. Бах / Питер Максвелл Дейвис

«Hoketus» — Луи Андриссен













































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