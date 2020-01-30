В «Гараже» выступит Paraocherstra

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7 и 8 февраля в атриуме Музея современного искусства «Гараж» в Москве пройдут концерты британского оркестра Paraocherstra под управлением Чарльза Хейзелвуда.
Как сообщает сайт музея «Гараж», концерты являются частью программы Года музыки Великобритании и России, который проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.
Paraorchestra — первый в мире полномасштабный интегрированный ансамбль с участием профессиональных музыкантов с инвалидностью и без — был основан дирижером Чарльзом Хейзелвудом в 2011 году. Музыканты исполняют новые и классические произведения как на традиционных, так и на электронных инструментах.
Выступление Paraorchestra в музее «Гараж», отмечают организаторы, «сочетает в себе элементы инсталляции и концерта — зрители смогут перемещаться между исполнителями, приближаться к ним и взаимодействовать, создавая свой собственный звуковой ряд».
Программа:
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