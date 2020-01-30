Выход фильма «Каннингем» в России отметят перформансами

Кадр из фильма «Каннингем» © cunninghamfilm.ru

6 февраля компания Beat Films выпускает в российский прокат фильм «Каннингем». К этому событию приурочены хореографические и музыкальные перформансы, вдохновленные творчеством Мерса Каннингема и его соратников, таких как Джон Кейдж, Энди Уорхол и Роберт Раушенберг.

Площадками перформативной программы к выходу фильма «Каннингем» станут Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ), Gogol School, кинотеатры «Аврора» и «Синема Парк Горизонт», Открытая киностудия «Лендок» и Александринский театр.

Расписание:

К показам фильма также приурочены дискуссии, которые помогут узнать о творчестве Каннингема с разных сторон: его отношения с модой и современным искусством, эволюцию музыки в его постановках от минимализма Кейджа до работы с Radiohead и Sigur Rós.

7 февраля в музее «Гараж» после показа фильм обсудят журналистка Катя Федорова и редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин. Кроме того, в дискуссиях на московских сеансах примут участие популяризатор и историк танца Ирина Сироткина, куратор конкурса молодых хореографов фестиваля Context. Diana Vishneva Анастасия Яценко (5 февраля, «Космос»), искусствовед Катя Ганюшина (8 февраля, «Звезда»), композитор Александр Маноцков (11 февраля, «Октябрь») и стилист, куратор направления «Мода» в ВШЭ Катя Павелко (12 февраля, МАММ), исследователь современной хореографии и историк балета Вита Хлопова, художник по костюмам Анна Баштовая.

В Петербурге 8 февраля перед показом в кинотеатре «Великан» в фонде Pro Arte пройдет большая дискуссия, посвященная сотрудничеству Мерса Каннингема с художниками и духу его времени. В ней примут участие хореограф и танцовщик Мариинки Максим Петров, пионер американского постмодерна в России, лично знакомый с Мерсом Каннингемом, Саша Кукин и балетный критик Марина Зимогляд. На другие дискуссии петербургской программы приглашены хореоргаф Владимир Варнава, солист Мариинского театра Юрий Смекалов, журналистка Ольга Угарова, исследовательница современного танца и хореограф Аля Грунтовская, музыкальный критик Ольга Манулкина. 7 февраля показ фильма в кинотеатре «Победа» в Новосибирске представит Майкл Шумахер — танцовщик, хореограф, мастер импровизации, работавший с Мерсом Каннингемом.

Предпрокатные показы «Каннингема» в кинотеатрах сети «Синема парк» в Воронеже, Калининграде, Красноярске, Челябинске, Уфе, Нижнем Новгороде, Мурманске будут дополнены обсуждениями с экспертами и перформансами. Так, в Челябинске в дискуссии примут участие хореограф Ольга Пона и основатель амстердамской Школы развития современного танца Аарт Хаугей.

Документальный 3D-фильм «Каннингем» был создан российским режиссером Аллой Ковган к 100-летию Мерс Каннингема (1919-2009) — легендарного нью-йоркского хореографа, новатора, во многом определившего эстетику современного танца. В картину, работа над которой продолжалась семь лет, вошли архивные материалы и реконструкции знаковых постановок Каннингема в исполнении участников последнего состава его труппы.

Премьерные показы фильма прошли в 2019 году на кинофестивалях в Торонто, Лондоне и Нью-Йорке, российская премьера состоялась в декабре в Москве и Петербурге на фестивале современной хореографии Context. Diana Vishneva.







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