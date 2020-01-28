Выставка о сверхчувственном познании в русском искусстве откроется в «Гараже»

С 31 января по 10 мая в Музее современного искусства «Гараж» в Москве пройдет выставка «“Мы храним наши белые сны”. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905-1969».

Как сообщает сайт музея «Гараж», на выставке (кураторы — Екатерина Иноземцева и Андрей Мизиано) будут представлены работы, свидетельствующие о жизни, творчестве и личной трагедии людей, чьи авторские поиски были тесно связаны с мистическими практиками, «сверхчувственным» познанием мира, тайным знанием, закрытыми сообществами и часто исходом на советский Восток в поисках истины и лучшей доли.

В экспозицию войдут более 150 произведений искусства, различных артефактов и архивных свидетельств — подробно документированный рассказ о практиках людей, состоявших в тайных обществах и закрытых кружках либо разрабатывавших свои индивидуальные творческие проекты, вдохновленные фантазийными и эзотерическими поисками. Многие носители «тайного знания», отмечают организаторы выставки, столкнулись со сталинским террором — люди погибали, оказывались в лагерях, отказывались от убеждений, утрачивали свои архивы.

Проект стал результатом масштабного исследования, проведенного командой музея «Гараж» совместно с художественным критиком Алексеем Улько (Самарканд) и художницей Александрой Сухаревой (Москва-Дубна)

Перформативная часть выставки, связанная с эзотерическими телесными и танцевальными практиками, включает в себя выступления анонимной платформы ВАСЯБЕГИ (Москва), часть перформансов которой отсылает к теории «четвертого пути» Георгия Гурджиева, и перформансы эвритмистки Мартье Брандсма (Нидерланды-Швейцария), интерпретирующей идеи основанной Рудольфом Штайнером школы эвритмии.

В публичной программе лекции, беседы, круглый стол, экскурсии и выступление Ансамбля народных инструментов имени Георгия Гурджиева.























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