В Новой Голландии покажут видео Дэвида Хокни

«Когда играешь на волнах, надо быть спокойным»
Натали Форже рассказывает, как устроены волны Мартено, за что их любят современные композиторы и почему круто играть Мессиана на рок-концерте28 января 2020326
С 1 февраля по 12 апреля во дворе здания «Бутылка» на острове Новая Голландия в Петербурге будет демонстрироваться видеоработа «Уолдгейтский лес, зима, 2010» (Woldgate Woods, Winter, 2010) британского художника Дэвида Хокни.
Видеоработа «Уолдгейтский лес, зима, 2010» демонстрирует увлечение художника современными медиа и технологиями. Как сообщает сайт Новой Голландии, работа состоит из девяти цифровых видео, синхронизированных и представленных на девяти экранах.
Заснеженный лес в Восточном Йоркшире, где Хокни провел детство, снят с помощью девяти камер для достижения эффекта, который автор называет «кубистским фильмом». Полученное цифровое видео, отмечают организаторы показа, демонстрируется одновременно на девяти экранах, позволяя зрителю наблюдать меняющиеся части в одном визуальном пространстве.
«Вы видите, как каждое дерево по очереди медленно к вам приближается, а затем одно за другим, кружась, изящно уходит, как будто со сцены, направо и налево», — описывает съемку Хокни. Использование нескольких объективов помогает художнику преодолеть различия между тем, как видит человеческий глаз, и как снимает камера.
Для показа «Уолдгейтского леса» архитектурное бюро Ludi Architects разработало дизайн павильона, вписанный во двор здания «Бутылка». По замыслу авторов дизайна, зеркальный павильон не берет на себя архитектурной нагрузки, а меняется вместе с атмосферой вокруг.
В параллельной прорагмме проекта показы двух биографических фильмов о художнике («Хокни» Рэндолла Райта и «Дэвид Хокни. Поп-арт в Королевской академии художеств» Фила Грабски) и лекция критика и искусствоведа Ирины Кулик, посвященная творчеству Хокни.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:27Конференция Ассоциации британских оркестров пройдет с российским участием
16:52Выступление Spyro Gyra откроет юбилейный «Триумф джаза»
15:03Идет сбор подписей за проведение референдума по поправкам в Конституцию
14:39Выставка о сверхчувственном познании в русском искусстве откроется в «Гараже»
13:24В Новой Голландии покажут видео Дэвида Хокни
12:20Открыт прием заявок на премию «Инновация-2020»
11:53РАО снимает претензии к фестивалю Viola is my Life
10:42Дмитрий Волкострелов назначен худруком ЦИМа
Вчера
18:42Илья Будрайтскис представит свою новую книгу в Петербурге и МосквеВсе новости
Натали Форже рассказывает, как устроены волны Мартено, за что их любят современные композиторы и почему круто играть Мессиана на рок-концерте28 января 2020326
Алексей Конаков о прозе Василия Кондратьева28 января 2020608
Максим Емельянычев и «Солисты Нижнего Новгорода» в «Зарядье»27 января 20201281
Алиса Ложкина о книге «Перманентная революция», политизации авангарда и перспективах искусства Украины27 января 2020912
Новые альбомы «Сплина», «макулатуры», Morgenshtern'а и еще семь примечательных отечественных релизов27 января 20202589
Можно ли считать президентские поправки в конституцию «госизменой»? И где мы теперь как граждане должны обнаружить себя? Это обсуждают философы Светлана Бардина, Константин Гаазе и Петр Сафронов при участии Глеба Павловского24 января 20203403
Почему у всех и каждого появились «травмы», нужно ли их «лечить» — и если да, то как? Об этом у психотерапевта и автора курса лекций про травму Елены Миськовой узнавала Полина Аронсон24 января 20204077
Фотокнига «Infrastructures» Сергея Новикова и Максима Шера24 января 20202060
Мутирующий инди-поп на русском языке: новый альбом свободомыслящей петербургской группы24 января 20201498
Семь британских артистов, которым предсказывают большую славу в 2020-м23 января 20202377
Уся, ртуть и полиамория23 января 20203225
«Ни возьмись» на Кольте. Пять (или больше) вопросов Авдею Тер-Оганьяну23 января 20208468