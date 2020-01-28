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В Новой Голландии покажут видео Дэвида Хокни

News_detailed_pictureДэвид Хокни. Уолдгейтский лес, зима, 2010© David Hockney

С 1 февраля по 12 апреля во дворе здания «Бутылка» на острове Новая Голландия в Петербурге будет демонстрироваться видеоработа «Уолдгейтский лес, зима, 2010» (Woldgate Woods, Winter, 2010) британского художника Дэвида Хокни.

Видеоработа «Уолдгейтский лес, зима, 2010» демонстрирует увлечение художника современными медиа и технологиями. Как сообщает сайт Новой Голландии, работа состоит из девяти цифровых видео, синхронизированных и представленных на девяти экранах.

Заснеженный лес в Восточном Йоркшире, где Хокни провел детство, снят с помощью девяти камер для достижения эффекта, который автор называет «кубистским фильмом». Полученное цифровое видео, отмечают организаторы показа, демонстрируется одновременно на девяти экранах, позволяя зрителю наблюдать меняющиеся части в одном визуальном пространстве.

«Вы видите, как каждое дерево по очереди медленно к вам приближается, а затем одно за другим, кружась, изящно уходит, как будто со сцены, направо и налево», — описывает съемку Хокни. Использование нескольких объективов помогает художнику преодолеть различия между тем, как видит человеческий глаз, и как снимает камера.

Для показа «Уолдгейтского леса» архитектурное бюро Ludi Architects разработало дизайн павильона, вписанный во двор здания «Бутылка». По замыслу авторов дизайна, зеркальный павильон не берет на себя архитектурной нагрузки, а меняется вместе с атмосферой вокруг.

В параллельной прорагмме проекта показы двух биографических фильмов о художнике («Хокни» Рэндолла Райта и «Дэвид Хокни. Поп-арт в Королевской академии художеств» Фила Грабски) и лекция критика и искусствоведа Ирины Кулик, посвященная творчеству Хокни.






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