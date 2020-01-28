Идет сбор подписей за проведение референдума по поправкам в Конституцию

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На онлайн-платформе Change.org проводится сбор подписей под петицией в поддержку проведения всероссийского референдума по поправкам в Конституцию, предложенным президентом Владимиром Путиным.
Петицию разместил на Change.org поэт, переводчик, издатель и политический активист Кирилл Медведев. Она адресована Федеральному собранию и Администрации президента.
В петиции говорится, что поправки, которые 15 января Владимир Путин предложил внести в Конституцию, «значительно меняют ее содержание и очевидно будут определять политические будущее нашей страны на десятилетия вперед». При этом суть части предлагаемых изменений остается непроясненной, тогда как другие изменения дублируют существующие законы.
«Поправки в Конституцию принимаются в спешке, без полноценной общественной дискуссии, и главное — минуя единственный законный способ выражения мнения народа, референдум. Вместо этого нам предлагают некое “всенародное голосование”, механизм которого никому не известен и не описан ни в одном из действующих российских законов. <...> Скорее всего, на такое “голосование” весь список поправок будет вынесен в целом, лишая возможности граждан выразить свое мнение по каждой из них в отдельности», — отмечают авторы петиции.
«До сих пор ни один представитель власти не дал внятного объяснения, почему предложенные поправки не могут быть вынесены на референдум, — пишут они. — Мы, нижеподписавшиеся, требуем этих объяснений. Мы требуем организации полноценного референдума, который даст возможности для публичной и равноправной общественной дискуссии, свободной агитации как за, так и против каждой из предлагаемых поправок. Мы требуем референдума, итоги которого будут прямым выражением воли народа и которые никто не посмеет игнорировать».
На 15:00 мск 28 января петицию подписали около 900 человек.
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