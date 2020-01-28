Открыт прием заявок на премию «Инновация-2020»

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Сегодня, 28 января, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) и Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) объявили о начале приема заявок на соискание премии в области современного искусства «Инновация-2020».
Как сообщает пресс-служба ГМИИ, заявки принимаются на сайте премии до 16 февраля. Подавать заявки могут бюджетные учреждения культуры, некоммерческие организации, члены экспертного совета и жюри премии.
Премия «Инновация» учреждена в 2005 году, ее миссия — поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности. С 2019 года премия проводится командой ГЦСИ «Арсенал» в Нижнем Новгороде совместно с правительством Нижегородской области.
Премия присуждается главным российским проектам в области современного искусства, реализованным в 2019 году. Из поданных на конкурс заявок экспертный совет формирует шорт-листы, состоящие из пяти проектов в каждой номинации, а затем жюри определяет победителей.
В 2020 году премия «Инновация» присуждается в шести конкурсных номинациях:
и в двух внеконкурсных номинациях:
Дополнительный приз в номинации «Новая генерация» вручает партнер премии — Французский Институт при посольстве Франции в России.
В состав экспертного совета премии вошли авторы проектов-победителей «Инновации-2019» и представители российского художественного сообщества:
Жюри премии «Инновация-2020» будет международным, его состав будет объявлен весной 2020 года.
Открытие выставки номинантов и церемония награждения победителей состоятся 30–31 мая в Нижнем Новгороде.
«Премия "Инновация" — одно из важнейших событий в календаре современного российского искусства и первый крупный проект, который Государственный центр современного искусства будет проводить в новом статусе — в составе Пушкинского музея, — говорит директор ГМИИ Марина Лошак. — В прошлом году "Инновация" впервые оказалась за пределами столицы — выставка номинантов и церемония награждения прошли в Нижнем Новгороде. Мы хотели бы продолжать эту практику — для нас очень важно, чтобы разные города России получали доступ к культурным событиям и явлениям самого высокого, мирового уровня. Мы надеемся в этом году увидеть в конкурсе много интересных проектов и очень ждем заявок от наших коллег со всей страны».
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