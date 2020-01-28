Открыт прием заявок на премию «Инновация-2020»

Сегодня, 28 января, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) и Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) объявили о начале приема заявок на соискание премии в области современного искусства «Инновация-2020».

Как сообщает пресс-служба ГМИИ, заявки принимаются на сайте премии до 16 февраля. Подавать заявки могут бюджетные учреждения культуры, некоммерческие организации, члены экспертного совета и жюри премии.

Премия «Инновация» учреждена в 2005 году, ее миссия — поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности. С 2019 года премия проводится командой ГЦСИ «Арсенал» в Нижнем Новгороде совместно с правительством Нижегородской области.

Премия присуждается главным российским проектам в области современного искусства, реализованным в 2019 году. Из поданных на конкурс заявок экспертный совет формирует шорт-листы, состоящие из пяти проектов в каждой номинации, а затем жюри определяет победителей.

В 2020 году премия «Инновация» присуждается в шести конкурсных номинациях:

«Проект года»

«Куратор года»

«Художник года»

«Региональный проект»

«Новая генерация»

«Образовательный проект»

и в двух внеконкурсных номинациях:

«За вклад в развитие современного искусства»

«За поддержку современного искусства России».

Дополнительный приз в номинации «Новая генерация» вручает партнер премии — Французский Институт при посольстве Франции в России.

В состав экспертного совета премии вошли авторы проектов-победителей «Инновации-2019» и представители российского художественного сообщества:

Яна Гапоненко (Владивосток) — куратор, основатель и руководитель Владивостокской школы современного искусства;

(Владивосток) — куратор, основатель и руководитель Владивостокской школы современного искусства; Виктория Кондрашова (Москва) — куратор, директ о р Aksenov Family Foundation;

(Москва) — куратор, директ р Aksenov Family Foundation; Антон Кочуркин (Москва) — художник, архитектор, основатель проектной группы «8 линий», куратор фестиваля «Архстояние» (Никола-Ленивец, Калужская область);

(Москва) — художник, архитектор, основатель проектной группы «8 линий», куратор фестиваля «Архстояние» (Никола-Ленивец, Калужская область); Екатерина Лазарева (Москва) — художник, кандидат искусствоведения, куратор Музея современного искусства «Гараж», старший научный сотрудник Государственного института искусствознания, доцент РГГУ;

(Москва) — художник, кандидат искусствоведения, куратор Музея современного искусства «Гараж», старший научный сотрудник Государственного института искусствознания, доцент РГГУ; Лизавета Матвеева (Петербург) — независимый куратор, проект-менедж е р CEC ArtsLink;

(Петербург) — независимый куратор, проект-менедж р CEC ArtsLink; Антон Рьянов (Нижний Новгород) — филолог, исследователь авангарда;

(Нижний Новгород) — филолог, исследователь авангарда; Илья Шипиловских (Екатеринбург) — куратор, заместитель директора Музея Ельцина по экспозиционно-выставочной деятельности.

Жюри премии «Инновация-2020» будет международным, его состав будет объявлен весной 2020 года.

Открытие выставки номинантов и церемония награждения победителей состоятся 30–31 мая в Нижнем Новгороде.

«Премия "Инновация" — одно из важнейших событий в календаре современного российского искусства и первый крупный проект, который Государственный центр современного искусства будет проводить в новом статусе — в составе Пушкинского музея, — говорит директор ГМИИ Марина Лошак. — В прошлом году "Инновация" впервые оказалась за пределами столицы — выставка номинантов и церемония награждения прошли в Нижнем Новгороде. Мы хотели бы продолжать эту практику — для нас очень важно, чтобы разные города России получали доступ к культурным событиям и явлениям самого высокого, мирового уровня. Мы надеемся в этом году увидеть в конкурсе много интересных проектов и очень ждем заявок от наших коллег со всей страны».















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