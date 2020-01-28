Илья Будрайтскис представит свою новую книгу в Петербурге и Москве

«Когда играешь на волнах, надо быть спокойным»
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На этой неделе в Петербурге и Москве пройдут презентации книги историка и публициста Ильи Будрайтскиса «Мир, который построил Хантингтон и в котором живем все мы. Парадоксы консервативного поворота в России». Книга вышла в январе 2020 года в издательстве книжного магазина «Циолковский».
Как отмечают организаторы презентаций, «Мир, который построил Хантингтон» — это попытка понять переживаемый сегодня в России «консервативный поворот» не в качестве местной причудливой аномалии, но как часть глобального процесса.
Петербургская презентация книги Ильи Будрайтскиса состоится 29 января в книжном магазине «Порядок слов» (Набережная реки Фонтанки, д. 15). Вместе с автором в ней примут участие философ, политический теоретик, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Артемий Магун и теоретик культуры, исследователь политической мысли Марина Симакова.
В Москве презентация пройдет 3 февраля в баре «Делай культуру» (Милютинский переулок, д. 15-1). Книгу представят Илья Будрайтскис и политический теоретик, профессор Шанинки Григорий Юдин.
«Успехи консервативного популизма принято связывать с торжеством аффектов над рациональным политическим поведением: ведь только непросвещенный, подверженный иррациональным страхам индивид может сомневаться в том, что современный мир развивается в правильном направлении. Неожиданно пассивный консерватизм умеренности и разумного компромисса отступил перед напором консерватизма протеста и неудовлетворенности существующим, — говорится в издательской аннотации к книге «Мир, который построил Хантингтон». — Историк и публицист Илья Будрайтскис рассматривает этот непростой процесс в контексте истории самой консервативной интеллектуальной традиции, отношения консерватизма и революции, а также неолиберального поворота в экономике и переживания настоящего как «моральной катастрофы».
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