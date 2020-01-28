Открылся клуб друзей «Порядка слов»

«Когда играешь на волнах, надо быть спокойным»
Натали Форже рассказывает, как устроены волны Мартено, за что их любят современные композиторы и почему круто играть Мессиана на рок-концерте28 января 2020326
Петербургский независимый магазин интеллектуальной литературы «Порядок слов» запустил на онлайн-платформе Patreon клуб друзей — подписную кампанию в поддержку проекта.
На странице клуба друзей «Порядка слов» на Patreon.com сообщается, что размер ежемесячной подписки составляет $3, $5 или $10. Члены клуба получат открытку от куратора событий «Порядка слов» с литературным гороскопом, лимитированные коллекции спичек, стикеры и другие предметы не-книжной продукции «Порядка слов», а также книги издательства «Порядок слов» или их электронные версии.
Проект «Порядок слов» открылся 15 января 2010 года. «Мы тут посчитали, что за эти 10 лет продали больше 800 000 книг, провели более 2000 бесплатных мероприятий, а с некоторых пор стали делать свои фестивали, конференции (в прошлом году был Вагинов, в этом будет Целан), и издавать книги», — вспоминает один из создателей «Порядка слов», поэт и кинокритик Константин Шавловский.
В этом году будут изданы кинопроза Александра Родионова «Сказка про темноту», сборник «Советский экспрессионизм: от Калигари до Сталина» с текстами Евгения Марголита, Олега Ковалова, Маринны Киреевой и Петра Багрова, книги Рашита Сафиуллина и Михаила Ямпольского, сборник текстов Оксаны Тимофеевой, переводы Аллы Митрофановой и продолжение новой поэтической серии Cae/su/ra.
«Все эти 10 лет меня постоянно спрашивали, окупается ли наш проект. Я всегда отвечаю, что мы выживаем, и никакой прибыли «Порядок слов» никому не приносит. Только славу, — пишет Шавловский. — Мы предлагаем вступить в клуб наших друзей всем тем, кому некуда ставить книги на полках, но кто хочет нас поддержать, всем, кому нужны наши мероприятия, книги, место, в конце концов, где кто-то был и еще будет счастлив».
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:27Конференция Ассоциации британских оркестров пройдет с российским участием
16:52Выступление Spyro Gyra откроет юбилейный «Триумф джаза»
15:03Идет сбор подписей за проведение референдума по поправкам в Конституцию
14:39Выставка о сверхчувственном познании в русском искусстве откроется в «Гараже»
13:24В Новой Голландии покажут видео Дэвида Хокни
12:20Открыт прием заявок на премию «Инновация-2020»
11:53РАО снимает претензии к фестивалю Viola is my Life
10:42Дмитрий Волкострелов назначен худруком ЦИМа
Вчера
18:42Илья Будрайтскис представит свою новую книгу в Петербурге и МосквеВсе новости
Натали Форже рассказывает, как устроены волны Мартено, за что их любят современные композиторы и почему круто играть Мессиана на рок-концерте28 января 2020326
Алексей Конаков о прозе Василия Кондратьева28 января 2020607
Максим Емельянычев и «Солисты Нижнего Новгорода» в «Зарядье»27 января 20201279
Алиса Ложкина о книге «Перманентная революция», политизации авангарда и перспективах искусства Украины27 января 2020912
Новые альбомы «Сплина», «макулатуры», Morgenshtern'а и еще семь примечательных отечественных релизов27 января 20202589
Можно ли считать президентские поправки в конституцию «госизменой»? И где мы теперь как граждане должны обнаружить себя? Это обсуждают философы Светлана Бардина, Константин Гаазе и Петр Сафронов при участии Глеба Павловского24 января 20203403
Почему у всех и каждого появились «травмы», нужно ли их «лечить» — и если да, то как? Об этом у психотерапевта и автора курса лекций про травму Елены Миськовой узнавала Полина Аронсон24 января 20204077
Фотокнига «Infrastructures» Сергея Новикова и Максима Шера24 января 20202060
Мутирующий инди-поп на русском языке: новый альбом свободомыслящей петербургской группы24 января 20201498
Семь британских артистов, которым предсказывают большую славу в 2020-м23 января 20202377
Уся, ртуть и полиамория23 января 20203225
«Ни возьмись» на Кольте. Пять (или больше) вопросов Авдею Тер-Оганьяну23 января 20208468