Открылся клуб друзей «Порядка слов»

Петербургский независимый магазин интеллектуальной литературы «Порядок слов» запустил на онлайн-платформе Patreon клуб друзей — подписную кампанию в поддержку проекта.

На странице клуба друзей «Порядка слов» на Patreon.com сообщается, что размер ежемесячной подписки составляет $3, $5 или $10. Члены клуба получат открытку от куратора событий «Порядка слов» с литературным гороскопом, лимитированные коллекции спичек, стикеры и другие предметы не-книжной продукции «Порядка слов», а также книги издательства «Порядок слов» или их электронные версии.

Проект «Порядок слов» открылся 15 января 2010 года. «Мы тут посчитали, что за эти 10 лет продали больше 800 000 книг, провели более 2000 бесплатных мероприятий, а с некоторых пор стали делать свои фестивали, конференции (в прошлом году был Вагинов, в этом будет Целан), и издавать книги», — вспоминает один из создателей «Порядка слов», поэт и кинокритик Константин Шавловский.

В этом году будут изданы кинопроза Александра Родионова «Сказка про темноту», сборник «Советский экспрессионизм: от Калигари до Сталина» с текстами Евгения Марголита, Олега Ковалова, Маринны Киреевой и Петра Багрова, книги Рашита Сафиуллина и Михаила Ямпольского, сборник текстов Оксаны Тимофеевой, переводы Аллы Митрофановой и продолжение новой поэтической серии Cae/su/ra.

«Все эти 10 лет меня постоянно спрашивали, окупается ли наш проект. Я всегда отвечаю, что мы выживаем, и никакой прибыли «Порядок слов» никому не приносит. Только славу, — пишет Шавловский. — Мы предлагаем вступить в клуб наших друзей всем тем, кому некуда ставить книги на полках, но кто хочет нас поддержать, всем, кому нужны наши мероприятия, книги, место, в конце концов, где кто-то был и еще будет счастлив».























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