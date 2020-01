Билли Айлиш получила пять «Грэмми»

26 января в Лос-Анджелесе состоялась 62-я церемония вручения премии Американской академии звукозаписи «Грэмми». Пять призов вручены 18-летней американской певице и автору песен Билли Айлиш.

Как сообщает Billboard, Билли Айлиш победила в главных категориях — «Запись года» и «Песня года» («Bad Guy»), «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?») и «Лучший новый исполнитель». Последним, кому удалось добиться такого же успеха на церемонии «Грэмми», был поп-певец Кристофер Кросс в 1981 году. Также на счету Билли Айлиш награда в категории «Лучший вокальный поп-альбом».

Три «Грэмми» получила певица Lizzo: в категориях «Лучшее сольное поп-исполнение» («Truth Hurts»), «Лучшее исполнение традиционного R&B» («Jerome») и «Лучший альбом в жанре современной городской музыки» («Cuz I Love You (Deluxe)»).

Рэпер Lil Nas X награжден в категориях «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» и «Лучшее музыкальное видео» получил за клип «Old Town Road», который он записал вместе с кантри-певцом Билли Рэем Сайрусом.

Лучшим рок-альбомом признана пластинка «Social Cues» группы Cage The Elephant, лучшим рэп-альбомом — «Igor» рэпера Tyler, the Creator, лучшим альтернативным альбомом — Father of the Bride» группы Vampire Weekend.

Полный список победителей и номинантов 62-го сезона «Грэмми» приводится на сайте премии.



































