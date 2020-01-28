Умер Всеволод Чаплин

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26 января в Москве в возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, бывший председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Всеволод Анатольевич Чаплин родился в 1968 году в Москве, окончил Московскую духовную семинарию (1990) и Московской духовную академию (1994), кандидат богословия. В 1992 году был рукоположен в сан священника, 1992 года — в сан пресвитера, в 1999 году возведен в сан протоиерея.
С 1990 года работал в отделе внешних церковных связей Московского Патриархата Русской Православной Церкви, был заведующим сектором общественных связей (1991–1997), секретарем по взаимоотношениям Церкви и общества (1997—2001) и заместителем председателя (2001–2009).
В 2009–2015 годах был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. С 2009 года до января 2016 года входил в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации. Также до декабря 2015 года был заместителем главы Всемирного русского народного собора.
В 2009-2016 годах был настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. В 2016 году был назначен настоятелем храма преподобного Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот.
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