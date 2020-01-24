Вручена премия «Золотой орел»
Кадр из фильма «Текст»© Централ Партнершип
24 января на киностудии «Мосфильм» прошла церемония награждения лауреатов премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» за 2019 год. В номинации «Лучший фильм» победила картина Клима Шипенко «Текст» по роману Дмитрия Глуховского.
В этой номинации на премию помимо «Текста» претендовали фильмы «Дылда» Кантемира Балагова, «Бык» Бориса Акопова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Т-34» Алексея Сидорова.
Также «Золотого орла» в основных номинациях получили:
«Лучшая режиссерская работа»
«Лучшая женская роль в кино»
- Виктория Мирошниченко («Дылда»)
«Лучшая мужская роль в кино»
- Александр Петров («Т-34»)
«Лучшая женская роль на телевидении»
- Анна Михалкова («Шторм», реж. Борис Хлебников)
«Лучшая мужская роль на телевидении»
За вклад в российский кинематограф награждена актриса Алиса Фрейндлих.
Полный список лауреатов 18-го сезона премии «Золотой орел» приводит «Профисинема».
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