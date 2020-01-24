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Вручена премия «Золотой орел»

News_detailed_pictureКадр из фильма «Текст»© Централ Партнершип

24 января на киностудии «Мосфильм» прошла церемония награждения лауреатов премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» за 2019 год. В номинации «Лучший фильм» победила картина Клима Шипенко «Текст» по роману Дмитрия Глуховского.

В этой номинации на премию помимо «Текста» претендовали фильмы «Дылда» Кантемира Балагова, «Бык» Бориса Акопова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Т-34» Алексея Сидорова.

Также «Золотого орла» в основных номинациях получили:


«Лучшая режиссерская работа»

  • Алексей Сидоров («Т-34»)


«Лучшая женская роль в кино»

  • Виктория Мирошниченко («Дылда»)


«Лучшая мужская роль в кино»

  • Александр Петров («Т-34»)


«Лучшая женская роль на телевидении»

  • Анна Михалкова («Шторм», реж. Борис Хлебников)


«Лучшая мужская роль на телевидении»

За вклад в российский кинематограф награждена актриса Алиса Фрейндлих.

Полный список лауреатов 18-го сезона премии «Золотой орел» приводит «Профисинема».


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