Вручена премия «Золотой орел»

Кадр из фильма «Текст» © Централ Партнершип

24 января на киностудии «Мосфильм» прошла церемония награждения лауреатов премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» за 2019 год. В номинации «Лучший фильм» победила картина Клима Шипенко «Текст» по роману Дмитрия Глуховского.

В этой номинации на премию помимо «Текста» претендовали фильмы «Дылда» Кантемира Балагова, «Бык» Бориса Акопова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Т-34» Алексея Сидорова.

Также «Золотого орла» в основных номинациях получили:



«Лучшая режиссерская работа»

Алексей Сидоров («Т-34»)



«Лучшая женская роль в кино»

Виктория Мирошниченко («Дылда»)



«Лучшая мужская роль в кино»

Александр Петров («Т-34»)



«Лучшая женская роль на телевидении»

Анна Михалкова («Шторм», реж. Борис Хлебников)



«Лучшая мужская роль на телевидении»

Павел Деревянко («Домашний арест», реж. Петр Буслов)

За вклад в российский кинематограф награждена актриса Алиса Фрейндлих.

Полный список лауреатов 18-го сезона премии «Золотой орел» приводит «Профисинема».







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