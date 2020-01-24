«ГРАУНД Солянка» представит выставку видеоарта
Молли Лоу. Кадр из видео «Formed». 2013© Molly Lowe
С 6 февраля по 1 марта в галерее-мастерской «ГРАУНД Солянка» в Москве пройдет международная выставка видеоарта «Границы облака».
Как сообщает сайт галереи, выставка объединит работы, в которых современные художники из Нью-Йорка и Москвы используют разные модальности работы со временем как средством для исследования вопросов, связанных с технологией, экологией и телесностью.
«Выставка "Границы облака", — пишут организаторы, — выводит зрителя из бесконечного информационного потока, захватывающего его с экранов гаджетов, и создает уникальное пространство инсталляций, предлагающих разнообразие подходов работы со временем».
Участники выставки:
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Молли Лоу использует аналоговый подход к работе с видео как к способу документации перформанса и процесса формообразования скульптур. Она ставит под сомнение как интимность, так и анонимность общения в социальных сетях.
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Мириам Симун создает фильм-эссе на стыке экологии, технологий и телесности. Он представляет собой фантазию на тему эволюции человека из биологического вида в класс головоногих.
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Мария Антельман пользуется видеомонтажом как инструментом обратного проектирования, процессом, который переводит компьютерный код на понятный людям язык.
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Александра Лерман работает с бестелесностью камер-дронов, чтобы представить спекулятивный диалог между машиной и ландшафтом джунглей Амазонии.
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Блейк Рeйн использует возможности языка кино как искусства, протяженного во времени, чтобы продумать свою живописную практику. Он проектирует анимацию своих рисунков на ферментирующийся «экран», сделанный из биокультуры греческого йогурта.
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Филип Вандерхайден создает 3D-анимацию, которая сращивает в единый поток темы финансовой нестабильности, психологии развития и виртуальной реальности.
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Михаил Максимов сочетает 3D-моделирование, компьютерные симуляции, живую съемку и алгоритмы искусственного интеллекта для создания нейродетектива.
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