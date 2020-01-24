«ГРАУНД Солянка» представит выставку видеоарта

Молли Лоу. Кадр из видео «Formed». 2013 © Molly Lowe

С 6 февраля по 1 марта в галерее-мастерской «ГРАУНД Солянка» в Москве пройдет международная выставка видеоарта «Границы облака».

Как сообщает сайт галереи, выставка объединит работы, в которых современные художники из Нью-Йорка и Москвы используют разные модальности работы со временем как средством для исследования вопросов, связанных с технологией, экологией и телесностью.

«Выставка "Границы облака", — пишут организаторы, — выводит зрителя из бесконечного информационного потока, захватывающего его с экранов гаджетов, и создает уникальное пространство инсталляций, предлагающих разнообразие подходов работы со временем».

Участники выставки:

Молли Лоу использует аналоговый подход к работе с видео как к способу документации перформанса и процесса формообразования скульптур. Она ставит под сомнение как интимность, так и анонимность общения в социальных сетях.

Мириам Симун создает фильм-эссе на стыке экологии, технологий и телесности. Он представляет собой фантазию на тему эволюции человека из биологического вида в класс головоногих.

Мария Антельман пользуется видеомонтажом как инструментом обратного проектирования, процессом, который переводит компьютерный код на понятный людям язык.

Александра Лерман работает с бестелесностью камер-дронов, чтобы представить спекулятивный диалог между машиной и ландшафтом джунглей Амазонии.

Блейк Рeйн использует возможности языка кино как искусства, протяженного во времени, чтобы продумать свою живописную практику. Он проектирует анимацию своих рисунков на ферментирующийся «экран», сделанный из биокультуры греческого йогурта.

Филип Вандерхайден создает 3D-анимацию, которая сращивает в единый поток темы финансовой нестабильности, психологии развития и виртуальной реальности.

Михаил Максимов сочетает 3D-моделирование, компьютерные симуляции, живую съемку и алгоритмы искусственного интеллекта для создания нейродетектива.







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