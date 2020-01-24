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«ГРАУНД Солянка» представит выставку видеоарта

News_detailed_pictureМолли Лоу. Кадр из видео «Formed». 2013© Molly Lowe

С 6 февраля по 1 марта в галерее-мастерской «ГРАУНД Солянка» в Москве пройдет международная выставка видеоарта «Границы облака».

Как сообщает сайт галереи, выставка объединит работы, в которых современные художники из Нью-Йорка и Москвы используют разные модальности работы со временем как средством для исследования вопросов, связанных с технологией, экологией и телесностью.

«Выставка "Границы облака", — пишут организаторы, — выводит зрителя из бесконечного информационного потока, захватывающего его с экранов гаджетов, и создает уникальное пространство инсталляций, предлагающих разнообразие подходов работы со временем».

Участники выставки:

  • Молли Лоу использует аналоговый подход к работе с видео как к способу документации перформанса и процесса формообразования скульптур. Она ставит под сомнение как интимность, так и анонимность общения в социальных сетях.

  • Мириам Симун создает фильм-эссе на стыке экологии, технологий и телесности. Он представляет собой фантазию на тему эволюции человека из биологического вида в класс головоногих.

  • Мария Антельман пользуется видеомонтажом как инструментом обратного проектирования, процессом, который переводит компьютерный код на понятный людям язык.

  • Александра Лерман работает с бестелесностью камер-дронов, чтобы представить спекулятивный диалог между машиной и ландшафтом джунглей Амазонии.

  • Блейк Рeйн использует возможности языка кино как искусства, протяженного во времени, чтобы продумать свою живописную практику. Он проектирует анимацию своих рисунков на ферментирующийся «экран», сделанный из биокультуры греческого йогурта.

  • Филип Вандерхайден создает 3D-анимацию, которая сращивает в единый поток темы финансовой нестабильности, психологии развития и виртуальной реальности.

  • Михаил Максимов сочетает 3D-моделирование, компьютерные симуляции, живую съемку и алгоритмы искусственного интеллекта для создания нейродетектива.


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