Мацуев, Калягин и Пиотровский предложили дополнить Конституцию

23 января пианист Денис Мацуев, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский внесли предложение дополнить Конституцию РФ положением о том, что культура России охраняется государством и является наследием многонационального народа страны.

Об сообщает ТАСС со ссылкой на заявление трех сопредседателей рабочей группы по внесению поправок в Конституцию.

«В ходе заседания рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ А.А. Калягин озвучил предложение, выработанное совместно с коллегами по творческому цеху, входящими в группу (поправка Калягина-Пиотровского-Мацуева), по включению в основной закон поправки... "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством", — говорится в заявлении.

Дополнение предполагается внести в статью 70 главы 3 («Федеративное устройство») Конституции РФ, в которой говорится о государственных символах и столице России.

В поддержку поправки Мацуева, Калягина и Пиотровского выступили члены профильной комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ).

«В данном случае, предложенная поправка является абсолютно естественным и правильным шагом: культура действительно является национальным достоянием, и предложение наших коллег абсолютно вписывается в ее понимание всем культурным сообществом, — цитирует сайт ОП РФ председателя комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Андрея Ковальчука. — Мы надеемся, что это будет услышано и поддержано на всех этапах утверждения поправок к нашей Конституции».























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