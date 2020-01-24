Tindersticks едут в Россию

В феврале в Петербурге и Москве выступит британская группа Tindersticks.

Петербургский концерт состоится 10 февраля в клубе «Морзе», московский — 11 февраля в конценртном зале Vegas City Hall.

Tindersticks были образованы в Ноттингеме в 1991 году, с тех пор группа выпустила 12 студийных альбомов и записала саундтреки к 7 фильмам французского режиссера Клер Дени.

«В течение последних 25 лет команда была постоянным гостем концертных площадок Европы, а также стала частью программ открытия новых Парижской и Гамбургской филармоний, — напоминают организаторы концерта в Vegas City Hall. — За плечами группы частые работы с оркестрами, а также с музыкантами уровня Лхасы де Селы, Мэри Маргарет О'Хары и Изабеллы Росселлини».

Концерты в России входят в расписание большого тура Tindersticks в поддержку альбома «No Treasure but Hope», который вышел в ноябре 2019 года. Из Москвы британские музыканты отправятся в греческие Салоники, затем до середины июля им предстоят выступления в Турции, Португалии, Испании, Франции, США, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Словении, Сербии, Австрии, Великобритании, Ирландии и Чехии.







































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