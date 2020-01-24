Путин найдет Мединскому работу в сфере культуры

22 января на встрече со студентами образовательного центра «Сириус» в Сочи президент Владимир Путин заявил, что бывший министр культуры Владимир Мединский продолжит деятельность в культурной сфере.

«Бывший министр тоже без работы не останется, ему будет, чем заниматься, он будет в этой сфере трудиться, я с ним тоже поговорю на эту тему», — цитирует Владимира Путина ТАСС. Ранее сообщалось, что экс-министр получит пост помощника президента по культуре.

Путин также пообещал попросить нового министра культуры Ольгу Любимову и Владимира Мединского заняться вопросами русского фольклора.

«Мы говорим много о поддержке фольклора, о поддержке национальных видов творчества в регионах России, но делаем пока еще недостаточно», — сказал президент.

«Народное искусство — это не "два притопа, три прихлопа", — отметил он. — В этом душа русского народа».

Кроме того, Путин намерен разобраться с ликвидацией Государственного центра русского фольклора. «Если что-то ликвидируется, это вызывает особую, конечно, озабоченность, но наверняка были какие-то резоны при решении этого вопроса <...>. Я обязательно посмотрю на это», — сказал он.



























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