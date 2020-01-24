Выставка «Это личное. Предметы из концлагерей» откроется в «Мемориале»

Ричард Визель. Анютины глазки © Из собрания музея Заксенхаузена

С 28 января до 15 мая в Международном Мемориале в Москве пройдет выставка «Это личное. Предметы из концлагерей», на которой будут представлены фотографии предметов из закрытых архивов мемориальных комплексов Равенсбрюк и Заксенхаузен.

Выставка «Это личное. Предметы из концлагерей» организована Международным Мемориалом совместно с Фондом имени Фридриха Эберта в Москве.

Авторы выставки — австралийский журналист Ричард Визель и немецкий историк Роберт Зоммер.

В 2018 году Ричарду Визелю был предоставлен эксклюзивный доступ к закрытым архивам музеев Заксенхаузена и Равенсбрюка, где он получил возможность сфотографировать предметы, которые никогда не показывались публично. Потрясенный увиденным, он решил рассказать о них. Исследования Роберта Зоммера помогли узнать истории предметов и судьбы их владельцев – бывших узников нацистских концлагерей.

Над выставкой в Международном Мемориале также работали Анна Булгакова, Валентин Гринчук, Вера Дубина, Селби Дурдыева, Елена Жемкова, Галина Иорданская, Анна Окладникова, Наталья Петрова, Эвелина Руденко, Алина Саулова и Ирина Щербакова.

27 января состоится открытие выставки, экскурсию по ней проведет Роберт Зоммер. Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Партнеры проекта: Mahn — und Gedenkstätte Ravensbrück (Музей жертв фашизма в Равенсбрюке), Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen (Мемориал и музей в Заксенхаузене), Bayer Business Services GmbH / Corporate History and Archives (Bayer Business Services GmbH/ Корпоративная история и архивы), Das Deutsches Apotheken-Museum (Немецкий музей аптечного дела)

Международный Мемориал внесен Минюстом РФ в реестр, предусмотренный п. 10 ст. 13.1 ФЗ «Об НКО»















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