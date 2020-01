Умер Терри Джонс

© BBC

21 января в Лондоне в возрасте 77 лет умер британский актер, режиссер, сценарист и писатель, участник комедийной группы «Монти Пайтон» Терри Джонс.

Об этом сообщает BBC.

Терри Джонс родился в 1942 году в городе Колвин Бэй на севере Уэльса, изучал литературу и историю в Оксфордском университете, где познакомился с будущим товарищем по «Монти Пайтон» Майклом Пейлином. В 1965 году вместе с ним Терри Джонс создал телепрограмму «The Love Show», затем писал сценарии для других телешоу, таких как «The Kathy Kirby Show», «Late Night Line-Up», «Complete and Utter History of Britain».

В конце 1960-х Терри Джонс, Майкл Пейлин, Джон Клиз, Грэм Чепмен, Терри Гиллиам и Эрик Айдл образовали группу «Монти Пайтон». Их первой совместной работой стало комедийное шоу «Летающий цирк Монти Пайтона» (Monty Python’s Flying Circus), которое выходило на BBC в 1969–1974 годах.

За ним последовали полнометражные фильмы «А теперь нечто совсем другое» (And Now for Something Completely Different, 1971), «Монти Пайтон и Священный Грааль» (Monty Python and the Holy Grail, 1975), «МонтиПайтон: Житие Брайана» (Monty Python’s Life of Brian, 1979) и «Смысл жизни по Монти Пайтону» (Monty Python’s The Meaning of Life, 1983). В 1983 году группа «Монти Пайтон» распалась. Последний раз все ее участники, за исключением умершего в 1989 году Чепмена, собрались на сцене в 2014 году.

После «Монти Пайтон» Терри Джонс продолжил сниматься в кино, поставил несколько фильмов в качестве режиссера, писал киносценарии и книги по истории и для детей. В 2016 году Терри Джонс получил премию валлийского подразделения Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за выдающийся вклад в развитие кино и телевидения.















