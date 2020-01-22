Уличное искусство Петербурга покажут в Москве

© «Триумф»

С 24 февраля по 16 февраля в московской галерее «Триумф» пройдет групповая выставка «Коммуналка», которая представит срез актуального уличного искусства Петербурга.

Участниками выставки станут ведущие представители петрбургской граффити и стрит-арт сцены: Максим Има, Николай Super, Егор Shen, Паша Wais, Никита Dusto, Trun, Стас Багс, Владимир Абих, Миша Vert, Гриша 7aur, SY, Дима Retro, Турбен, Саша Sam, Илья Henok, ИгорьМульти, Миша Маркер, Антон Selone и Мартин Aroe.

В экспозицию войдут проекты, выполненные в разных медиа — от классического граффити до пространственных инсталляций и видео.

«На время выставки пространство галереи, словно коммунальная квартира, объединит в себе очень разные по стилю и жанру работы, — сообщает пресс-служба галереи «Триумф». — Тонкие концептуальные высказывания Максима Има и Владимира Абиха оказываются рядом с масштабной инсталляцией-комнатой Никиты Дусто, безупречные геометрические композиции Паши Wais — с причудливыми ассамбляжами Димы Retro и созданными в галерее "кусками: Trun’а и Shen’а. Работы Турбена и Миши Маркера раскрывают разные стороны юмора и иронии, транслируемые через живопись, в то время как работы Стаса Багса рождают саспенс. Все эти студийные работы участников выставки демонстрируют разные грани их таланта и мастерства, отточенные многолетней уличной практикой».

24 января на выставке состоится открытая дискуссия с участниками проекта. Начало в 19:00, модератор — Полина Могилина, куратор выставки. У посетителей будет возможность узнать о специфике петербургской уличной сцены и задать художникам вопросы.



















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