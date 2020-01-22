Российские фильмы вошли в программы Берлинале

Кадр из фильма «Котлован» © Berlin International Film Festival

В программах «Панорама» и «Форум» 70-го Берлинского международного кинофестиваля будут представлены фильмы российских режиссеров.

В программе «Панорама» состоится мировая премьера документального фильма «Котлован» Андрея Грязева, передает ТАСС.

Фильм в жанре found footage составлен из видео пользователей YouTube и представляет собой «калейдоскоп настроений» в России. Помимо фильма Андрея Грязева в «Панораме» участвуют работы режиссеров из Австрии, Алжира, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Великобритании, Германии, гонконга, Греции, Дании, Индии, Катара, Китая, Косово, Монголии, Нидерландов, Норвегии, Сербии, Словении, Сингапура, США, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции и ЮАР.

Как сообщает «Профисинема», в программе «Форум» будет представлена психологическая драма «Город уснул» — полнометражный дебют режиссера Марии Игнатенко. В числе 34 остальных участников «Форума» в этом году фильмы из Канады, Италии, Испании, Германии, Франции, Бразилии, Израиля, Японии, Аргентины и других стран.

70-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта. Ранее стало известно, что в конкурсной программе короткометражного кино примет участие фильм «Мой галактический близнец Галактион» российского режиссера Саши Свирского.



































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