Bon Iver впервые выступят в России

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30 октября в клубе Adrenaline Stadium в Москве состоится первый российский концерт американской инди-фолк группы Bon Iver.
Об этом сообщают организаторы концерта, агентство Pop Farm.
Группа Bon Iver была основана в 2006 году в штате Висконсин певцом и автором песен Джастином Верноном. Ее дебютный альбом «For Emma, Forever Ago» (2008), бóльшую часть которого Вернон записал в уединенном лесном домике своего отца на севере Висконсина, вошел в топ-50 записей года по версии Rolling Stone и New Musical Express.
В 2012 году вторая пластинка Bon Iver, названная по имени группы, была награждена премией «Грэмми» в категориях «Лучший новый артист» и «Лучший альтернативный альбом». Третий студийный альбом, «22, A Million», в 2016 году дебютировал на второй строчке в чарте Billboard и вошел в списки лучших релизов года, составленные ведущими музыкальными изданиями.
Московский концерт Bon Iver входит в программу тура в поддержку четвертого студийного альбома группы «i,i», вышедшего прошлым летом.
«Запись расширяет границы экспериментального подхода Вернона к звучанию, — отмечают организаторы концерта, — а еще на ней огромное количество приглашенных артистов (например, там сыграли Джеймс Блейк и братья Десснер из The National). Изобретательный духоподъемный микс из фолка, инди-рока, элементов электроники, хип-хопа и госпела — общепризнанно одна из лучших записей 2019 года».
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