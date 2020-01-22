Кирилл Кобрин представит в Петербурге свою новую книгу

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25 января у книжного магазина в Главном штабе Государственного Эрмитажа состоится презентация книги Кирилла Кобрина «Лондон: Арттерритория», выпущенного издательством «Арка». В презентации примет участие автор книги.
«Книга литератора и историка Кирилла Кобрина — не гид по Лондону, его галереям и выставочным залам, а путеводитель по художественному и историко-культурному сознанию Европы последних столетий — в том виде, в каком оно представлено в Лондоне; по идеальному городу музеев, выставок и просто улиц с площадями», — говорится в издательской аннотации.
«Впрочем, Лондон "Арттерритории" — реальный; подтверждением тому служит не только точность содержащихся в книге имен, дат, названий и топонимов, но и сопровождающий текст фотографический городской маршрут, созданный художницей и фотографом Натальей Викулиной. Читателю предлагается перемещаться между Веронезе и Клее, Помпеями и Блумсбери, между британской Индией и индийскими забегаловками лондонского Уайтчэпела. И как настоящий путеводитель, эту книгу можно читать с любого места».
Начало презентации в 19:00, книгу представят Кирилл Кобрин и Наталья Викулина.
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