Кирилл Кобрин представит в Петербурге свою новую книгу

25 января у книжного магазина в Главном штабе Государственного Эрмитажа состоится презентация книги Кирилла Кобрина «Лондон: Арттерритория», выпущенного издательством «Арка». В презентации примет участие автор книги.

«Книга литератора и историка Кирилла Кобрина — не гид по Лондону, его галереям и выставочным залам, а путеводитель по художественному и историко-культурному сознанию Европы последних столетий — в том виде, в каком оно представлено в Лондоне; по идеальному городу музеев, выставок и просто улиц с площадями», — говорится в издательской аннотации.

«Впрочем, Лондон "Арттерритории" — реальный; подтверждением тому служит не только точность содержащихся в книге имен, дат, названий и топонимов, но и сопровождающий текст фотографический городской маршрут, созданный художницей и фотографом Натальей Викулиной. Читателю предлагается перемещаться между Веронезе и Клее, Помпеями и Блумсбери, между британской Индией и индийскими забегаловками лондонского Уайтчэпела. И как настоящий путеводитель, эту книгу можно читать с любого места».

Начало презентации в 19:00, книгу представят Кирилл Кобрин и Наталья Викулина.



































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU