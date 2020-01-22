Фирма «Мелодия» получила премию ICMA

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Международная премия в области классической музыки (International Classical Music Awards, ICMA) в категории Best Сollection присуждена альбому «Мечислав Вайнберг. Избранные сочинения», выпущенному фирмой «Мелодия» к 100-летию композитора.
Об этом сообщает пресс-служба фирмы «Мелодия».
В издании «Мечислав Вайнберг. Избранные сочинения» впервые на CD представлены записи камерной музыки композитора в исполнении Тимофея Докшицера, Федора Дружинина, Московского камерного оркестра под управлением Рудольфа Баршая, квартета имени Бородина.
Многие фонограммы альбома — это первые записи камерных произведений Вайнберга, среди которых авторское исполнение виолончельных сонат в дуэте с Аллой Васильевой.
«Cоветских записей Мечислава Вайнберга, к сожалению, очень мало. В последние годы его музыка переживает второе рождение, постановки опер Вайнберга прошли в ведущих российских театрах, его сочинения звучат в Европе. Приятно осознавать, что наше издание было замечено и высоко оценено европейской музыкальной критикой», — прокомментировал генеральный директор фирмы «Мелодия» Андрей Кричевский.
«“Мелодия” неоднократно получала награды ICMA в номинации “историческая запись”, — отметил он. — Первую из них мы получили за записи симфоний Яна Сибелиуса в 2011 году, затем последовали награды за записи балетов Игоря Стравинского и за редкое издание симфоний Воана-Уильямса, исполненных Геннадием Рождественским. Грандиозный проект “Антология русской симфонической музыки” Евгения Светланова получил премию “за выдающиеся достижения” в 2018 году».
Премия ICMA вручается за достижения в звукозаписи и исполнительском искусстве. В жюри премии входят музыкальные критики и редакторы профессиональных изданий о музыке.
Лауреатами ICMA 2020 стали записи 18 лейблов из 10 стран. Фирма «Мелодия» была единственным российским лейблом в лонг-листе премии.
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