Фирма «Мелодия» получила премию ICMA

Международная премия в области классической музыки (International Classical Music Awards, ICMA) в категории Best Сollection присуждена альбому «Мечислав Вайнберг. Избранные сочинения», выпущенному фирмой «Мелодия» к 100-летию композитора.

Об этом сообщает пресс-служба фирмы «Мелодия».

В издании «Мечислав Вайнберг. Избранные сочинения» впервые на CD представлены записи камерной музыки композитора в исполнении Тимофея Докшицера, Федора Дружинина, Московского камерного оркестра под управлением Рудольфа Баршая, квартета имени Бородина.

Многие фонограммы альбома — это первые записи камерных произведений Вайнберга, среди которых авторское исполнение виолончельных сонат в дуэте с Аллой Васильевой.

«Cоветских записей Мечислава Вайнберга, к сожалению, очень мало. В последние годы его музыка переживает второе рождение, постановки опер Вайнберга прошли в ведущих российских театрах, его сочинения звучат в Европе. Приятно осознавать, что наше издание было замечено и высоко оценено европейской музыкальной критикой», — прокомментировал генеральный директор фирмы «Мелодия» Андрей Кричевский.

«“Мелодия” неоднократно получала награды ICMA в номинации “историческая запись”, — отметил он. — Первую из них мы получили за записи симфоний Яна Сибелиуса в 2011 году, затем последовали награды за записи балетов Игоря Стравинского и за редкое издание симфоний Воана-Уильямса, исполненных Геннадием Рождественским. Грандиозный проект “Антология русской симфонической музыки” Евгения Светланова получил премию “за выдающиеся достижения” в 2018 году».

Премия ICMA вручается за достижения в звукозаписи и исполнительском искусстве. В жюри премии входят музыкальные критики и редакторы профессиональных изданий о музыке.

Лауреатами ICMA 2020 стали записи 18 лейблов из 10 стран. Фирма «Мелодия» была единственным российским лейблом в лонг-листе премии.







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