Фильмы Феллини выйдут в российский прокат

Кадр из фильма «Сладкая жизнь» © «Иноекино»

Весной 2020 года к 100-летию Федерико Феллини компания «Иноекино» и кинодистрибьютор «Престиж Кино» выпустят в прокат в 50 городах России его фильмы «Сладкая жизнь» и «8 с половиной».

Как сообщает пресс-служба компании «Иноекино», прокат «Сладкой жизни» начнется 5 марта, «8 с половиной» — 7 мая.

Оба фильма будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами, «Сладкая жизнь» — в форматах 2К и 4К.

«Сладкая жизнь» (La dolce vita, 1960)

Режиссер: Федерико Феллини

Авторы сценария: Федерико Феллини, Эннио Флайано, Туллио Пинелли, Брунелло Ронди, Пьер Паоло Пазолини

Оператор: Отелло Мартелли

Композитор: Нино Рота

В главных ролях: Марчелло Мастроянни, Анита Экберг

Награды: «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля, премия «Оскар» в категории «Лучший дизайн костюмов» (Пьеро Герарди)

«Восемь с половиной» (Otto e mezzo, 1963)

Режиссер: Федерико Феллини

Авторы сценария: Федерико Феллини, Эннио Флайано, Туллио Пинелли, Брунелло Ронди

Оператор: Джанни Ди Венанцо

Композитор: Нино Рота

В ролях: Марчелло Мастроянни, Анук Эме, Сандра Мило, Клаудия Кардинале, Росселла Фальк

Награды: Большой приз Московского кинофестиваля, премии «Оскар» в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший дизайн костюмов» (Пьеро Герарди)























Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU