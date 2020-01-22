Фильмы Феллини выйдут в российский прокат

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Весной 2020 года к 100-летию Федерико Феллини компания «Иноекино» и кинодистрибьютор «Престиж Кино» выпустят в прокат в 50 городах России его фильмы «Сладкая жизнь» и «8 с половиной».
Как сообщает пресс-служба компании «Иноекино», прокат «Сладкой жизни» начнется 5 марта, «8 с половиной» — 7 мая.
Оба фильма будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами, «Сладкая жизнь» — в форматах 2К и 4К.
«Сладкая жизнь» (La dolce vita, 1960)
Режиссер: Федерико Феллини
Авторы сценария: Федерико Феллини, Эннио Флайано, Туллио Пинелли, Брунелло Ронди, Пьер Паоло Пазолини
Оператор: Отелло Мартелли
Композитор: Нино Рота
В главных ролях: Марчелло Мастроянни, Анита Экберг
Награды: «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля, премия «Оскар» в категории «Лучший дизайн костюмов» (Пьеро Герарди)
«Восемь с половиной» (Otto e mezzo, 1963)
Режиссер: Федерико Феллини
Авторы сценария: Федерико Феллини, Эннио Флайано, Туллио Пинелли, Брунелло Ронди
Оператор: Джанни Ди Венанцо
Композитор: Нино Рота
В ролях: Марчелло Мастроянни, Анук Эме, Сандра Мило, Клаудия Кардинале, Росселла Фальк
Награды: Большой приз Московского кинофестиваля, премии «Оскар» в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший дизайн костюмов» (Пьеро Герарди)
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