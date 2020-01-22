Зимний фестиваль Башмета впервые пройдет в Москве

С 24 января по 10 февраля в Москве в первый раз пройдет Зимний международный фестиваль искусств. Художественный руководитель фестиваля – Юрий Башмет.

Как сообщают организаторы, в программе фестиваля 12 концертов на 8 площадках. Ими станут Московский международный дом музыки (ММДМ), концертный зал «Зарядье», театры «Современник», «Геликон-опера» и «Новая опера», Концертный зале имени П.И. Чайковского, Башмет-Центр, Детский музыкальный театр имени Н.И. Сац и Большой зал Московской консерватории.

Фестиваль откроется в день рождения Юрия Башмета — 24 января — большим гала-концертом в Зале Чайковского. 28 января в ММДМ будеит представлена опера «Евгений Онегин» в авторской версии Башмета, где стихи Пушкина чередуются с музыкальными фрагментами оперы Чайковского. В роли чтецов выступят Константин Хабенский и Ольга Литвинова, оперные партии исполнят Жаля Исмаилова, Карина Хэрунц, Юрий Городецкий, Илья Кутюхин, Олег Цыбулько, Анастасия Бибичева и Ирина Чистякова.

31 января и 1 февраля в афише фестиваля спектакль «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу» Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского на сцене театра «Современник». 3 февраля в Зале Чайковского в концертном исполнении прозвучит этническая опера Армана Амара «Лейла и Маджнун», 4 февраля на сцене «Новой оперы» — музыкально-драматическая постановка «Фантастическая Кармен» в авторской сценической версии Башмета с участием артистов балета Большого театра, известных драматических актеров и оперных певцов, а также Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Башмета.

6 и 7 февраля в Театре Сац состоится мировая премьера хоровой оперы Александра Чайковского в авторском прочтении Юрия Башмета, Михаила Дурненкова и Георгия Исаакяна «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском». 8 февраля на сцене зала «Зарядье» будет представлена постановка «Ван Гог. Письма к брату», в главной роли – роли чтеца – Евгений Миронов.

Фестиваль завершится гала-концерт 10 февраля в Большом зале консерватории. В программе произведения композиторов из разных стран, написанные по заказу Юрия Башмета в течении последних нескольких лет, в том числе мировые премьеры музыкальных сочинений, созданных специального для этого концерта: «Helios» для ударных инструментов и симфонического оркестра Валерия Воронова и пьеса для альта и симфонического оркестра Кузьмы Бодрова. В концерте примет участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Кроме того, в фестивальной программе концерт лауреатов первых премий Международного конкурса композиторов разных лет (26 января, Башмет-центр), концерт из шести Бранденбургских концертов Баха в исполнении «Солистов Москвы» под управлением Юрия Башмета (30 января, концертный зал «Зарядье»), мастер-классы проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России», концерты камерной музыки и выставки в фойе концертных залов.







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