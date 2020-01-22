Зимний фестиваль Башмета впервые пройдет в Москве

Маскулинность для чайников: поговорим о насилии
Продолжаем просветительский онлайн-курс22 января 2020357
С 24 января по 10 февраля в Москве в первый раз пройдет Зимний международный фестиваль искусств. Художественный руководитель фестиваля – Юрий Башмет.
Как сообщают организаторы, в программе фестиваля 12 концертов на 8 площадках. Ими станут Московский международный дом музыки (ММДМ), концертный зал «Зарядье», театры «Современник», «Геликон-опера» и «Новая опера», Концертный зале имени П.И. Чайковского, Башмет-Центр, Детский музыкальный театр имени Н.И. Сац и Большой зал Московской консерватории.
Фестиваль откроется в день рождения Юрия Башмета — 24 января — большим гала-концертом в Зале Чайковского. 28 января в ММДМ будеит представлена опера «Евгений Онегин» в авторской версии Башмета, где стихи Пушкина чередуются с музыкальными фрагментами оперы Чайковского. В роли чтецов выступят Константин Хабенский и Ольга Литвинова, оперные партии исполнят Жаля Исмаилова, Карина Хэрунц, Юрий Городецкий, Илья Кутюхин, Олег Цыбулько, Анастасия Бибичева и Ирина Чистякова.
31 января и 1 февраля в афише фестиваля спектакль «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу» Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского на сцене театра «Современник». 3 февраля в Зале Чайковского в концертном исполнении прозвучит этническая опера Армана Амара «Лейла и Маджнун», 4 февраля на сцене «Новой оперы» — музыкально-драматическая постановка «Фантастическая Кармен» в авторской сценической версии Башмета с участием артистов балета Большого театра, известных драматических актеров и оперных певцов, а также Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Башмета.
6 и 7 февраля в Театре Сац состоится мировая премьера хоровой оперы Александра Чайковского в авторском прочтении Юрия Башмета, Михаила Дурненкова и Георгия Исаакяна «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском». 8 февраля на сцене зала «Зарядье» будет представлена постановка «Ван Гог. Письма к брату», в главной роли – роли чтеца – Евгений Миронов.
Фестиваль завершится гала-концерт 10 февраля в Большом зале консерватории. В программе произведения композиторов из разных стран, написанные по заказу Юрия Башмета в течении последних нескольких лет, в том числе мировые премьеры музыкальных сочинений, созданных специального для этого концерта: «Helios» для ударных инструментов и симфонического оркестра Валерия Воронова и пьеса для альта и симфонического оркестра Кузьмы Бодрова. В концерте примет участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр.
Кроме того, в фестивальной программе концерт лауреатов первых премий Международного конкурса композиторов разных лет (26 января, Башмет-центр), концерт из шести Бранденбургских концертов Баха в исполнении «Солистов Москвы» под управлением Юрия Башмета (30 января, концертный зал «Зарядье»), мастер-классы проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России», концерты камерной музыки и выставки в фойе концертных залов.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:21Умер Терри Джонс
16:39Объявлен первый резидент культурно-образовательного центра РАДИО
15:50«Мумий Тролль» отпразднует в Москве юбилей альбома «Точно ртуть алоэ»
14:42«Пилигрим» представляет онлайн-премьеру фильма «Восемь картин из жизни Насти Соколовой»
13:47Уличное искусство Петербурга покажут в Москве
11:40Российские фильмы вошли в программы Берлинале
Вчера
22:57Министром культуры стала Ольга Любимова
17:18Фестиваль «Опера Априори» откроет российская премьера 40-голосного мотета Таллиса
16:04В Центре Вознесенского обсудят войну и актуальную поэзиюВсе новости
Продолжаем просветительский онлайн-курс22 января 2020357
Авторы проекта «Сад им.» на границе искусства и новой ритуальной культуры22 января 2020261
Как Владимир Мединский изменил культурное сообщество в России22 января 20201074
«История обо мне и о моем дедушке»: памяти кинооператора и фотографа Алексея Курбатова21 января 20204039
Андрей Тесля к 150-летию со дня смерти Александра Герцена21 января 20201527
Архитектор Петр Завадовский о том, почему авангардистов интересовали кристаллы20 января 2020973
Московская рок-группа, которая играет по заветам Jefferson Airplane, — о жизни в глубоком андеграунде20 января 20201841
Юрий Левинг о самой громкой телепремьере января17 января 20203903
Военная сага в лучах инфракрасной памяти17 января 20202490
Самир Савант о финансировании культурных проектов, потребностях новой аудитории и русификации Генделя17 января 20202732
Финал истории и пять экспонатов скандальной выставки16 января 20202520
Брать на себя в сегодняшней России функции врачевателя исторических «травм», по крайней мере, неуместно, считает Мария Липман16 января 20203716