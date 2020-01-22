Венская опера заменила Гергиева

© Terry Linke / Wiener Musikverein

19 января из-за опоздания Валерия Гергиева к началу исполнения оперы Вагнера «Лоэнгрин» в Венской государственной опере его пришлось срочно заменить другим дирижером.

Об этом рассказал ведущий «Эха Москвы», театровед Алексей Парин. По его мнению, случившееся может привести к международному скандалу.

В фейсбуке театра сообщается, что вместо Валерия Гергиева 19 января за пульт оркестра Венской оперы встал дирижер Михаэль Гюттлер (Германия).

Гергиев объяснил произошедшее задержкой авиарейса, написал в своем блоге британский критик и музыковед Норман Лебрехт, который также напомнил, что российский дирижер на 15 минут опоздал на первое представление «Лоэнгрина» в этом году.

Валерий Гергиев — художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра, ранее возглавлял Лондонский симфонический оркестр, дирижировал оперными спектаклями в России, Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Швейцарии, Японии и других странах.















































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU