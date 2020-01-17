Штутгартская опера представит «Время секонд-хэнд» Сергея Невского

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2 февраля в Штутгартской государственной опере состоится премьера спектакля «Борис», который объединит историческую драму Мусоргского «Борис Годунов» и сочинение «Время секонд-хэнд» Сергея Невского.
Как сообщает сайт Штутгартской оперы, серия премьерных представлений прожолжится 16 и 23 февраля, 2 марта и 10 и 13 апреля.
Сергей Невский написал «Время секонд-хэнд» по заказу Штутгартской оперы. В основу либретто положена одноименная книга Светланы Алексиевич, пятая часть ее художественно-документального цикла «Голоса Утопии».
Режиссер спектакля — Пауль-Георг Дитрих (Германия), драматург — Мирон Хакенбек (Германия), художественный руководитель и дирижер — Титус Энгель (Швейцария).
Исполнители: Адам Палка (Польша), Александра Уркиола (Куба-США), Маттиас Клинк (Германия), Мария Тереза Ульрих (Германия), Горан Юрич (Хорватия), Фридеман Рёлинг (Германия), , Эльмар Гильбертссон (Исландия), Рамина Абдула-заде (Азербайджан), Урбан Мальмберг (Швеция), Стине Мария Фишер (Германия), Петр Некоранец (Чехия), Павел Коник (Польша), Шарль Си (Канада), оркестр и хор Штутгартской оперы.
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