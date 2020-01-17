В Москве выступят артисты лейбла TwentyTwenty

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25 и 26 января в московском клубе «Мумий Тролль Music Bar» пройдет фестиваль-шоукейс нового лейбла TwentyTwenty независимой звукозаписывающей компании «Снегири».
«TwentyTwenty — это свежее продолжение 20-летней истории лейбла Snegiri Music. Они выпускали первые альбомы СБПЧ, Найка Борзова, открыли миру Алину Орлову, работали с Mgzavrebi, The Retuses, Синекдохой Монтоком, Гришковцом. Сейчас команда продолжает изучать новую музыку, артистов, которые будут шуметь в новой эре. И готова представить некоторых из них», — говорится в сообщении организаторов шоукейса.
За два дня на TwentyTwentyFest выступят 12 артистов (аннотации предоставлены пресс-службой Snegiri Music):
25 января
26 января
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