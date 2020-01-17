В Москве выступят артисты лейбла TwentyTwenty

© Snegiri Music

25 и 26 января в московском клубе «Мумий Тролль Music Bar» пройдет фестиваль-шоукейс нового лейбла TwentyTwenty независимой звукозаписывающей компании «Снегири».

«TwentyTwenty — это свежее продолжение 20-летней истории лейбла Snegiri Music. Они выпускали первые альбомы СБПЧ, Найка Борзова, открыли миру Алину Орлову, работали с Mgzavrebi, The Retuses, Синекдохой Монтоком, Гришковцом. Сейчас команда продолжает изучать новую музыку, артистов, которые будут шуметь в новой эре. И готова представить некоторых из них», — говорится в сообщении организаторов шоукейса.

За два дня на TwentyTwentyFest выступят 12 артистов (аннотации предоставлены пресс-службой Snegiri Music):

25 января

Fake History — дуэт двух парней-романтиков из интеллигентных районов Екатеринбурга. В своих акустических песнях они путешествуют по эмоциям, рассказывают о любви, мечтах, которые когда-нибудь станут явью. Саундом напоминают Эда Ширана. Больше всего их хочется «слушать во время дождя или выпускного, танцуя медляк».

Собачий lie — «московская девочка собака» строит воздушные замки под звуки укулеле и акустической гитары, с незамысловатыми битами. Из важного: 17-летняя Даша пишет музыку в жанре бэдрум-поп и активно ведет инстаграм. Инфантилизм и нежность, мечтательность и беззаботность — все это про нее.

ПАЛО САНТО — это неожиданная смесь рок-музыки с хип-хопом. Артисты поют о молодости, страсти, свиданиях, тусовках, соблазнах. Еще интереснее то, что их тексты могут быть даже о модных дорогих ботинках, в которых ты поражаешь свою королеву. Музыканты создают свой фирменный стиль, а главный адресат их песен — «стильные девушки».

поля дудка — это R&B в обертке бэдрум-попа. Тот самый случай, когда авангард встречается с госпелом. Ее искренние песни обо всем том, что бывает в юности: влюбленностях и радостях, трудностях и потерях. Певица находится в вечном поиске и часто ассоциирует свой путь с дорогой. Потому и ее дебютный альбом держится на романтизации перронов, поездов и вокзалов. Кстати, Полю уже позвали на большие фестивали этим летом!

Vvasilkovskii играют одскульный абстрактный хип-хоп. Группа выступает с джазовыми и фанковыми аранжировками и все это можно назвать «отечественной безотцовщиной». Вы точно сойдете с ума от хита «Сила бесконечности» и вокализов фронтмэна.

хмыров — это абсолютное комбо меланхолии русского рока и бодрости нового рэпа. Если вам нравится творчество Цоя — срочно загружайте его новый альбом. Песни Филиппа — про вокзалы; про первую любовь, когда еще сложно подобрать слова, чтобы объясниться; про щемящую душу тоску, когда хочется пойти пешком на другой край города к ней. Они вполне подошли бы фильму Балабанова — чтобы герои под них долго шагали. И вместе с тем они очень современные, электронные, стильные, в духе времени. Под них можно очень много танцевать. Проверено на концертах.

26 января

duся — певица минского стиля. Ее чувственные песни под фортепиано уже давно заметили Найк Борзов и Вася из «Кирпичей» — в сети вы легко найдете ее фиты с этими музыкантами. И не забудьте про ее сольные лирические треки про Питер, метро, детские фантазии, смущенные взгляды, шорох листвы и синее небо.

lust supper и его песни идеально подойдут для тех, кто любит помечтать под электронную поп-музыку. В его треках вы найдете остроумные аллюзии на мировую литературу и мелодичные бэки, имитирующие голоса в гудящей голове. Нервные танцы в темноте и призрак живого Тома Йорка — главные спутники его неспокойно красивых лайвов.

Ритмика — новейший электронный хаус-поп дуэт, который можно рекомендовать поклонникам Cream Soda и «Гостей из будущего». Музыканты рассказывают, что это название чрезвычайно созвучно их музыке. В треках Ритмики вы точно услышите не устаревшие веяния 80-х и 90-х, гармонично сочетающиеся с наступающими 20-ми.

Safonov — это ранний Дорн. Только чуть более милый и позитивный. Его музыка для «интеллигентных людей, обожающих танцы». Сафонов — не новичок в музыке. За его плечами коллаборации с баттл-рэпером Эрнесто Заткнитесь и участие в инди-рок группе Montanna. Его дебютный мини-альбом под псевдонимом Safonov можно назвать «цепким попом», ведь переслушивать так и хочется.

ЛАВ. Если бы Вуди Аллен писал песни, то это были бы ЛАВ. Группа играет мелодичный инди-поп, определяя свой стиль как «мелодии брошенных трубок и отправленных по пьяни смс». Их сингл «Больше, чем друзья» стал саундтреком к сериалу «Улица» на ТНТ, а еще музыканты сняли первый в истории интерактивный твиттер-клип.

Твоё далеко — это танцевальные ритмы поп-музыки, качающиеся на волнах синтезаторов. Мужской голос, поющий о любви и внутреннем космосе. Кто-то определяет их, как «синти-поп с капелькой советского прошлого». Их концерты ассоциируются с безудержными танцами людей с блестками на лице, видеорядом из японского мультфильма и харизмой музыкантов группы.





Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU