Книгу Мортона Фелдмана представят в Петербурге и Москве

В конце января – начале февраля в Петербурге и Москве пройдут концерты-презентации первого русского перевода классической книги эссе американского композитора-минималиста Мортона Фелдмана «Привет Восьмой улице» (Give My Regards to Eighth Street).

Книга вышла в конце 2019 года в петербургском издательстве Jaromir Hladik Press. Перед Новым годом несколько фрагментов из нее были опубликованы на COLTA.RU.

«"Привет Восьмой улице" — книга культовая, разошедшаяся на цитаты, анекдоты, эпиграфы. В нее вошли избранные тексты композитора Мортона Фелдмана (1926–1987): воспоминания, эссе, рецензии, комментарии к собственным сочинениям, пластинкам и концертам, лекции, — говорится с издательской аннотации. — Участник Нью-Йоркской школы, объединившей послевоенный американский авангард, Фелдман в своей остроумной и парадоксальной манере пишет о Джоне Кейдже и Филипе Гастоне, Марке Ротко и Фрэнке О’Харе, Джексоне Поллоке и Крисчене Вулфе, Виллеме де Кунинге и Эрле Брауне, о звуке и шуме, цвете и свете, времени и ритме, о турецких коврах и Мондриане, о Пьеро делла Франческа и Шенберге».

В Петербурге презентация состоится 30 января на Новой сцене Александринского театра, в Москве — 4 февраля в Электротеатре Станиславский.

Книгу Мортона Фелдмана обсудят главный редактор Jaromir Hladik Press, поэт и переводчик Игорь Булатовский, музыкальные критики Алексей Мунипов и Ольга Манулкина, композитор Алексей Сысоев, музыкант Иван Бушуев и переводчик Александр Рябин. На вечере в Электротеатре Станиславский к ним также присоединится композитор Владимир Раннев.

Композитор Алексей Наджаров представит «Посвящение М.Ф.» — пьесу для виолончели и лайв электроники с участием виолончелиста Московского ансамбля современной музыки Ильи Рубинштейна.

Концерты-презентации организованы культурно-образовательным проектом «Эшколот» совместно с Jaromir Hladik Press, Новой сценой Александринского театра и Электротеатром Станиславский.











