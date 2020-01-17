Выставка в «Мемориале» завершится игрой про перестройку

© Международный Мемориал

19 января, в последний день работы выставки «(на)против стены» в Международном Мемориале ее посетители смогут принять участие в квизе о жизни в перестройку.

Начало в 17:00, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте Международного Мемориала.

Все гости будут разделены на команды, участникам которых попробуют угадать, где на фотографиях современный протест, а где – 30-летней давности, что рекламируют люди, что пытается вылечить своим сеансом Кашпировский или, например, какие места в Москве появились именно в перестройку.

«После квиза мы пойдем на выставку, чтобы окончательно разрушить стену и хотя бы немного почувствовать себя в 1989-м. На обломках стены можно будет написать любые мысли по поводу связи 2019 — 1989, сегодняшней (не)свободы, а на самом деле вообще все, что захочется, — пишут организаторы. — Когда все стены наконец рухнут (то есть около 19:00), приглашаем потанцевать под хиты конца восьмидесятых и угоститься тем, о чем в 1989 году мечтали или даже не могли мечтать ваши родители или вы сами».

Выставка «(на)против стены», организованная при поддержке Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в Междунапродном Мемориале с 15 октября. Она посвящена мирным протестам 1989 года в странах Восточной Европы.

Герои выставки — жители Болгарии, Венгрии, Германии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, России, Украины, Чехословакии и Эстонии, которые в 1989 году вышли на улицы и с помощью ненасильственного протеста смогли добиться отмены монополии коммунистической партии на власть.















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