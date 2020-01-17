Российский фильм отобран в конкурс Берлинале

Кадр из фильма «Мой галактический близнец Галактион» © Zippy Frames

В конкурсной программе короткометражного кино 70-го Берлинского международного кинофестиваля будет представлен фильм «Мой галактический близнец Галактион» российского режиссера Саши Свирского.

Об этом сообщает «Профисинема».

В этом году Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта. Помимо 7-минутной картины Саши Свирского в конкурсе короткометражного кино примут участие 23 фильма режиссеров из Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Канады, Литвы, Нидерландов, США, Филлипин, Франции, Швейцарии и ЮАР.

Полностью список участников программы приводится на сайте Берлинале.

Победителей конкурса короткометражного кино выберет международное жюри, в состав которого вошли венгерский режиссер анимационного кино Река Букси, турецкий куратор выставок, кино и видеоарта Фатма Чолакоглу и режиссер из Лесото Лемоханг Иеремия Мозезе.







































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