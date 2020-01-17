Depeche Mode и Уитни Хьюстон введут в Зал славы рок-н-ролла

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Объявлены музыканты, которые весной 2020 года будут введены в Зал славы рок-н-ролла. Среди них британская группа T. Rex и американская певица Уитни Хьюстон.
Также в Зал славы рок-н-ролла избраны группы T. Rex (Великобритания), Nine Inch Nails (США), The Doobie Brothers (США) и рэпер The Notorious B.I.G. (США). Список лауреатов опубликован на сайте Зала славы рок-н-ролла.
Из них только Depeche Mode и Nine Inch Nails ранее номинировались на введение в Зал славы, обе группы избраны с третьей попытки, отмечает Billboard.
Артисты могут претендовать на место в Зале славы рок-н-ролла не раньше, чем через 25 лет после того, как вышла их первая запись. За кандидатов голосуют эксперты музыкальной индустрии.
Кроме того, учитываются результаты онлайн-голосования, проводящегося среди любителей музыки. В этом году они отдали предпочтение американской группе Dave Matthews Band, которая, тем не менее, в окончательный список не попала.
35-я церемония введения в Зал славы рок-н-ролла состоится в Кливленде 2 мая 2020 года.
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