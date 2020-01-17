Фестиваль «Подснежники» пройдет в Москве

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30 января в московском клубе «ГлавClub Green Concert» состоится фестиваль «Подснежники», на котором выступят группы «Наадя», OQJAV и «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки».
Начало в 20:00, билеты продаются на сайте «ГлавClub Green Concert».
«Даже в разгар зимы можно прислушаться и услышать из-под снега музыку. В самой глубине города, под ледяным покровом январских московских сумерек, пробиваются подснежники», — пишут организаторы фестиваля.
Подробнее об участниках:
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