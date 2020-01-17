Театр на Малой Бронной объявил дату переезда

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В связи с началом ремонтных работ в здании Московского драматического театра на Малой Бронной с 1 февраля театр будет показывать свои спектакли в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе» (пл. Журавлева, 1).
Об этом сегодня, 15 января, сообщила пресс-служба Театра на Малой Бронной.
Касса театра начнет свою работу на новой площадке 27 января, билеты можно также приобрести на сайте театра и у официальных партнеров.
«Обращаем внимание, что премьера текущего сезона — спектакль "Слово о полку Игореве" — будет идти в ТЦ "На Страстном" (Страстной бульвар, 8а). Показы состоятся 19 и 20 февраля, 20 и 21 марта, 8 и 9 апреля. Билеты можно приобрести на сайте и в кассе ТЦ "На Страстном"», — говорится в сообщении пресс-службы.
О готовящемся переезде Театра на Малой Бронной в связи с ремонтом впервые рассказал в мае 2019 года художественный руководитель театра Константин Богомолов, отметив, что «Дворец на Яузе» хорошо оборудован и уже приобрел широкую известность благодаря театру «Современник», который ставил там спектакли, пока шел ремонт его исторического здания.
«Я надеюсь, что мы сможем поддерживать реноме площадки на Яузе и спокойно ремонтировать эту сцену», — пояснил Богомолов.
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