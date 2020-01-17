Награждены победители премии «НОС»

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Сегодня, 14 января, в Центре имени Вс. Мейерхольда в Москве прошли финальные дебаты и награждение победителей одиннадцатого сезона литературной премии «НОС». Гран-при присужден Александру Стесину за книгу «Нью-йоркский обход».
Прямая трансляция дебатов и награждения велась на YouTube-канале организаторов премии — Фонда Михаила Прохорова.
«Приз критического сообщества», присуждаемый профессиональными литературными критиками, получила Линор Горалик за книгу «Все, способные дышать дыхание».
В номинации «Приз читательских симпатий» по итогам голосования на сайте Фонда Михаила Прохорова победил роман Алексея Поляринова «Центр тяжести».
За книгу «Вторжение. Краткая история русских хакеров» награжден Даниил Туровский, победитель регионального проекта премии «Волга/НОС».
Помимо произведений Александра Стесина, Линор Горалик и Даниила Туровского в шорт-лист премии «НОС-2019» входили «Восстание» Николая В. Кононова, «Комментарий к роману Владимира Набокова "Дар"» Александра Долинина, «Поднебесный экспресс» Кирилла Кобрина, «Собиратель рая» Евгения Чижова и «Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине» Софии Cиницкой.
Жюри премии «НОС-2019»:
Экспертная группа премии «НОС-2019»:
Модератор открытых дебатов — соучредитель Фонда Михаила Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Литературная премия «НОС» («Новая словесность») была основана в 2009 году Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности.
Лауреат Гран-при получает 700 тысяч рублей, победители номинаций «Волга/НОС», «Приз читательских симпатий» и «Приз критического сообщества» — по 200 тысяч рублей.
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