В Россию едет Майкл Киванука

Летом 2020 года британский соул-певец и гитарист Майкл Киванука даст концерты в Петербурге и Москве.

В Петербурге Майкл Киванука выступит 24 июня в клубе «Морзе», в Москве — 25 июня в концертном зале «Известия Hall».

«Популярность обрушилась на Майкла в 2012 году, сразу после выхода дебютного альбома "Home Again", — пишут организаторы московского концерта, агентство Pop Farm. — Едва оперившегося парня назначили главной надеждой современного соула и авансом удостоили сравнений со священными фигурами стиля уровня Марвина Гэя, Кертиса Мэйфилда и Отиса Реддинга. Следующий рывок случился после выхода первого сезона сериала "Большая маленькая ложь", на титрах которого играла душераздирающая баллада Майкла "Cold Little Heart". После альбома "Love and Hate", который открывался этой композицией, Кивануку сравнивали уже не только с героями соула, но и с Pink Floyd и Бобом Диланом».

«Майкл действительно удивительным образом сочетает эротическое напряжение, свойственное перечисленным мастодонтам жанра, с крайне небанальным и при этом хитовым мелодическим чутьем».

Помимо хитов прежних лет на концертах в России Майкл Киванука исполнит композиции со своего третьего студийного альбома «Kiwanuka», вышедшего в ноябре 2019 года.































