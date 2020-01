Каннское жюри возглавит Спайк Ли

© Nicola Goode

Председателем жюри 73-го Международного Каннского кинофестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая, будет американский режиссер Спайк Ли.

Об этом сообщает сайт Каннского фестиваля.

«Я одновременно потрясен, счастлив, удивлен и горд», — прокомментировал Спайк Ли свое назначение председателем жюри, подчеркнув, что Каннский фестиваль оказал большое влияние на его режиссерскую карьеру.

С 1986 года в Каннах были представлены семь фильмов Спайка Ли.

Его дебютная картина «Ей это нужно позарез» (She’s Gotta Have It) в 1986 году получила приз молодежного жюри, в основном конкурсе Каннского фестиваля также участвовали фильмы «Делай как надо!» (Do the Right Thing, 1989), «Тропическая лихорадка» (Jungle Fever, 1991), «Девушка №6» (Girl 6, 1996), «Кровавое лето Сэма» (Summer of Sam, 1999), «На десять минут старше: Труба» (Ten Minutes Older: The Trumpet, 2002) и «Черный клановец» (BlacKkKlansman), в 2018 году ставший обладателем Гран-при.

Полностью состав жюри 73-го Каннского фестиваля будет объявлен в середине апреля.







































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU