Объявлены номинанты на «Оскар»

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13 января Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар» 2020 года.
Как сообщает Variety, наибольшее число номинаций получил фильм Тодда Филлипса «Джокер». Он претендует на премию Американской киноакадемии в одиннадцати категориях, в том числе «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль» (Хоакин Феникс).
По десять номинаций у фильмов «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «1917» Сэма Мендеса.
В главных категориях на премию «Оскар» номинированы:
«Лучший фильм»
«Лучший режиссер»
«Лучшая мужская роль»
«Лучшая женская роль»
«Лучший фильм на иностранном языке»
Фильм Кантемира Балагова «Дылда», который был выдвинут на «Оскар» от России и включен в шорт-лист премии, в число номинантов не вошел.
Полный список номинантов 92-го оскаровского сезона опубликован на сайте Американской киноакадемии. Церемония награждения лауреатов премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля.
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