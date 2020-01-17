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Объявлены номинанты на «Оскар»

News_detailed_picture© Sky News

13 января Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар» 2020 года.

Как сообщает Variety, наибольшее число номинаций получил фильм Тодда Филлипса «Джокер». Он претендует на премию Американской киноакадемии в одиннадцати категориях, в том числе «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль» (Хоакин Феникс).

По десять номинаций у фильмов «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «1917» Сэма Мендеса.

В главных категориях на премию «Оскар» номинированы:

«Лучший фильм»

  • «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari, США-Франция), реж. Джеймс Мэнголд;
  • «Ирландец» (The Irishman, США), реж. Мартин Скорсезе;
  • «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit, Чехия-Новая Зеландия-США), реж. Тайка Вайтити;
  • «Джокер» (Joker, Канада-США), реж. Тодд Филлипс;
  • «Маленькие женщины» (Little Women, США), реж. Грета Гервиг;
  • «Брачная история» (Marriage Story, Великобритания-США), реж. Ной Баумбах;
  • «1917» (Великобритания-США), реж. Сэм Мендес;
  • «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood, США-Великобритания-Китай), реж. Квентин Тарантино;
  • «Паразиты» (Gisaengchung / Parasite, Южная Корея), реж. Пон Чжун Хо.

«Лучший режиссер»

  • Мартин Скорсезе («Ирландец»);
  • Тодд Филлипс («Джокер»);
  • Сэм Мендес («1917»);
  • Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»);
  • Пон Чжун Хо («Паразиты»).

«Лучшая мужская роль»

  • Антонио Бандерас («Боль и слава» / Dolor y gloria);
  • Леонардо ДиКаприо («Однажды в Голливуде»);
  • Адам Драйвер («Брачная история»);
  • Хоакин Феникс («Джокер»);
  • Джонатан Прайс («Два Папы» / The Two Popes).

«Лучшая женская роль»

  • Синтиа Эриво («Гарриет» / Harriet);
  • Скарлетт Йоханссон («Брачная история»);
  • Сирша Ронан («Маленькие женщины»);
  • Шарлиз Терон («Скандал» / Bombshell);
  • Рене Зеллвегер («Джуди» / Judy).

«Лучший фильм на иностранном языке»

  • «Тело Христово» (Boze Cialo, Польша), реж. Ян Комаса;
  • «Страна меда» (Honeyland, Македония). реж. Тамара Котевска, Любомир Степанов;
  • «Отверженные» (Les Misérables, Франция), реж. Ладж Ли;
  • «Боль и слава» (Dolor y gloria, Испания-Франция), реж. Педро Альмодовар;
  • «Паразиты» (Gisaengchung, Южная Корея), реж. Пон Чжун Хо.

Фильм Кантемира Балагова «Дылда», который был выдвинут на «Оскар» от России и включен в шорт-лист премии, в число номинантов не вошел.

Полный список номинантов 92-го оскаровского сезона опубликован на сайте Американской киноакадемии. Церемония награждения лауреатов премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля.


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