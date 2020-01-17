Акция #MuseumSelfie пройдет в России

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15 января российские музеи присоединятся к ежегодной международной акции #MuseumSelfie, участники которой делятся в соцсетях своими снимками, сделанными в музеях.
«Хэштег акции в русскоязычном сегменте интернета — #МузейноеСелфи, в зарубежном — #MuseumSelfie. Кроме них можно использовать также #КультурноеСелфи и #CultureSelfie: участвовать в акции могут не только сотрудники и посетители музеев, но и другие учреждения культуры», — сообщает Культура.рф.
Среди российских участников акции Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей и Государственный Русский музей.
«Эрмитаж традиционно принимает участие в различных сетевых акциях, особенно тех, которые касаются музеев или культуры в целом. Это прекрасная возможность в нестандартной форме рассказать о музее и привлечь новых зрителей, — считает начальник отдела информационных проектов Эрмитажа Екатерина Шарова. — Что касается конкретно акции #MuseumSelfie — к ней мы относимся двояко. С одной стороны, мы любим, когда люди фотографируются в музее и через фотографию выражают свою любовь к нему. С другой стороны — главное, чтобы они при этом не мешали другим посетителям и помнили о безопасности экспонатов. Поэтому мы призываем людей фотографироваться в музее, делиться своими фотографиями — но делать это культурно!».
По мнению заместителя директора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольги Бабиной, среди фотографий, которые делают участники акции, «множество креативных кадров, фото с юмором — а иногда и высокохудожественных снимков».
«Было бы очень интересно однажды устроить настоящую выставку фотографий по следам #MuseumSelfie», — говорит замдиректра Русского музея.
Ежегодная международная акция #MuseumSelfie проводится с января 2014 года, российские музеи пнинимают в ней участие по инициативе портала Культура.рф и при поддержке Министерства культуры РФ.
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