InLiberty запускает курс по медицинской этике

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13 февраля в Москве начнутся занятия нового курса, посвященного медицинской этике, который организует просветителький проект InLiberty.
Курс «Второе мнение» состоит из пяти встреч, они будут проводиться до 12 марта по четвргам на площадке «InLiberty Рассвет».
Программа курса охватывает комплекс современных медицинских дилемм, с которыми постоянно сталкиваются врачи и пациенты. Участники углубятся в решение сложных медицинских дилемм, научатся корректно использовать этический подход во врачебной практике, а также смогут найти ответы на фундаментальные вопросы об отношениях между врачом и пациентом, медициной и обществом, здоровьем и законом:
Курс будет вести Евгений Таратухин — врач, психолог, журналист, завкафедрой ЮНЕСКО по биоэтике и международному медицинскому праву в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова.
Специальными гостями станут практикующий кардиолог-реаниматолог Павел Адамов и главный внештатный специалист Минздрава РФ по детской паллиативной помощи Елена Полевиченко.
Евгений Таратухин: «Всё время своего существования медицина учится отвечать на философские вопросы — вопросы о судьбе, предопределенности, свободе воли, достойном поведении и возможности зла во благо. Давайте разберемся, что такое медицинская этика и как соединить медицину и философию в кабинете врача».
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