«Аптекарский огород» расторг контракт с Романом Минцем

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Скрипач Роман Минц больше не является куратором цикла камерных концертов, посвященных 250-летию Бетховена, которые с сентября 2019 года проходили в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Сам цикл завершен не будет.
Как сообщил Роман Минц 7 января, договор с ним был расторгнут в одностороннем порядке креативным директором «Аптекарского огорода» Александром Альминым.
«Причина довольно прозаична — зачем платить мне, если программа уже составлена, — написал музыкант. — С этого момента я не имею отношения к концертам в "Аптекарском огороде" и не могу нести ответственность ни перед публикой, ни перед артистами за то, что там происходит <...> Я хочу сказать спасибо всем артистам, которые согласились принять участие в этом цикле, поверив мне и пойдя на значительные уступки по условиям своих выступлений ради красоты идеи. И я приношу извинения всем артистам, которые еще не сыграли, за то, что не смогу сопровождать их в Огороде и проконтролировать, чтобы всё прошло гладко».
10 января Александр Альмин опубликовал заявление, в котором, в частности, говорится, что «Роман Минц в негативном ключе придал публичной огласке детали расторжения договора, что является конфиденциальной информацией, а также представил команду, которая занимается формированием культурной программы Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", а также всю концертную деятельность Ботанического сада в отрицательном ключе, создающем искаженное, негативное представление о них у общественности».
Альмин также сообщил об отмене завершающих концертов бетховенского цикла ввиду его «разрушенной целостности и репутации» и «непрекращающегося обсуждения в негативном ключе в публичном пространстве, что противоречит первоначальным целям проекта».
Последний из запланированных концертов состоится 25 января, на нем выступит британский ансамбль Ruisi Quartet. Всем купившим билеты на концерты цикла предоставляется возможность посетить любой другой концерт в «Аптекарском огороде» в 2020 году. «О желании произвести обмен билета или возврата денежных средств необходимо сообщить не позднее 31 января 2020 года», — говорится в заявлении.
Цикл «Камерные вечера в оранжерее», основу программы которого составили произведения Бетховена, начался 21 сентября 2019 года. В числе участников проекта были заявлены пианисты Борис Березовский, Константин Лифшиц, Лукас Генюшас, Вадим Холоденко, Александр Кобрин, Андрей Гугнин, Петр Айду, виолончелист Александр Рудин, альтист Максим Рысанов, контрабасист Григорий Кротенко, фаготист Валерий Попов, вокальный ансамбль Intrada, а также Ruisi Quartet, Atrium Quartet, Ойстрах-квартет, Квартет MMS, Новый русский квартет, Rusquartet, Gringolts Quartet, Chiaroscuro Quartet, Quartetto di Cremona, Eliot Quartett и Квартет оркестра Pratum Integrum.
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