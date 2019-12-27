Минкульт собирается сместить директора ГИИ

Сегодня, 27 декабря, в 12:00 в Государственном институте искусствознания (ГИИ) в Москве состоится чрезвычайное общее заседание коллектива в поддержку директора Наталии Сиповской, которую намерено сместить с этого поста Министерство культуры РФ.

Как сообщает «Артгид», Наталье Сиповской предложили уйти «по собственному желанию», оставив за собой научное руководство, или она будет уволена «по результатам проверки деятельности института».

По словам Сиповской, она не знает точно, почему ее увольняют. В то же время она связала намерение назначить нового директора с тем, что ГИИ выделены средства на реставрацию здания института в центре Москвы.

Здание по адресу в Козицкий переулок, 5 внесено в реестр Объектов культурного наследия федерального значения как «Жилой дом, кон. XVIII века; арх. М.Ф. Казаков». Это уникальный по сохранности и качеству памятник русской архитектуры, один из немногих особняков, переживших пожар 1812 года, полностью сохранивший планировку и интерьерное убранство парадной анфилады.

ГИИ разместился в здании в 1960 году. В 2014 году усилиями администрации ГИИ здание было оформлено как собственность Российской Федерации и передано в оперативное управление института. В 2018 году в управление института перешла прилегающая территория — охранная зона памятника в исторических границах городской усадьбы.

Доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник ГИИ Наталия Сиповская работает в ГМИИ с 1989 года, должность директора она занимает с 1 февраля 2013 года. Прежний директор Дмитрий Трубочкин остался в институте завсектором исторической социологии искусства. Кандидатуру Спиповской которой выдвинул сам Трубочкин и поддержал на ученом совете коллектив ГИИ.

Тогда смена руководства произошла после проверки, проведенной в ГИИ и Институте культурологии. В результате у представителей независимой экспертной комиссии возникли претензии в отношении эффективности деятельности этих институтов.



























Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU