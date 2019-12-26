Умерла Галина Волчек

© Агентство городских новостей «Москва»

Сегодня, 26 декабря, в Москве в возрасте 86 лет умерла актриса театра и кино, театральный режиссер и педагог, художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек.

Об этом сообщает ТАСС.

Галина Борисовна Волчек родилась в 1933 году в Москве, в 1955 году окончила Школу-студию МХАТ, в 1956 году вместе с Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым и другими ее выпускниками приняла участие в создании Студии молодых актеров, положившей начало театру «Современник».

Режиссерским дебютом Галины Волчек стал в 1961 году спектакль «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона. За ним последовали постановки «В день свадьбы» по произведению Виктора Розова (совместно с Олегом Ефремовым), «На дне» Максима Горького, «Обыкновенная история» по роману И.А. Гончарова.

Всего на счету режиссера более тридцати спектаклей — русская и мировая классика, произведения современных отечественных и зарубежных авторо, в том числе «Вишневый сад» и «Три сестры» А.П. Чехова, «Пигмалион» Бернарда Шоу, «Три товарища» по роману Э.М. Ремарка, «Крутой маршрут» по роману Евгении Гинзбург, «Плаха» по произведению Чингиза Айтматова, «Мурлин Мурло» по пьесе Николая Коляды.

В 1972 году труппа театра «Современник» выбрала Галину Волчек своим художественным руководителем.

В 1978 году Галина Волчек первой из советских режиссеров была приглашена в США для постановки пьесы Михаила Рощина «Эшелон». После этого она ставила спектакли в театрах Венгрии, Германии, Ирландии, Польши, Финляндии и других стран. Также занималась театральной педагогикой за рубежом.

С конца 1950-х Галина Волчек снималась в кино, ее фильмография, в частности, включает такие картины, как «Дон Кихот» (1957) и «Король Лир» (1970) Григория Козинцева, «Берегись автомобиля» (1966), Эльдара Рязанова, «Осенний марафон» (1979) Георгия Данелии.

Лауреат многих профессиональных и государственных наград. Народная артистка СССР (1989).

Как сообщает сайт театра «Современник», гражданская панихида начнется в театре в 11:00 29 декабря. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.



























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