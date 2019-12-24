Гёте-Институт объявил прием заявок на стипендии для деятелей культуры

«Обществу хотелось бы знать, как алгоритм принимает решение: ведь он влияет на судьбы»
Философ из Оксфорда Карина Прункл — о том, что мы можем не успеть разобраться с алгоритмами ИИ, которые мы сами же и запустили24 декабря 2019430
Гёте-Институт принимает заявки на стипендии в рамках программы «Культура в движении», которая содействует культурному обмену и поддерживает профессиональные встречи деятелей современной культуры, способствуя ее дальнейшему развитию в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Германии.
Как сообщает сайт Гёте-Института, целью программы «Культура в движении: региональный фонд мобильности Гёте-Института в регионе Восточная Европа и Центральная Азия» является создание и укрепление структур международного сотрудничества.
В рамках программы региональный фонд мобильности Гёте-Института выдает стипендии на поездки в размере от 1 000 до 2 500 евро.
Сроки подачи заявок:
Заявки принимаются от деятелей культуры и искусства старше 18 лет и организаций культуры из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.
В рамках программы немецкие организации культуры могут пригласить деятелей культуры из перечисленных стран в Германию.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:02Гёте-Институт объявил прием заявок на стипендии для деятелей культуры
13:57В Музее Москвы откроется выставка «Фамильные ценности»
12:25Aurora выступит на «Дикой мяте»
10:50Фестиваль «Возвращение» представит четыре концертные программы
23 декабря 2019
16:03Новогодний фестиваль документального кино пройдет на ЗИЛе
14:42В России продолжают доверять теленовостям
13:47В Бельгии арестованы коллекционеры Топоровские
12:39Объявлены номинанты премии «Золотой орел»
20 декабря 2019
18:41«Пилигрим» показывает лучшие российские короткометражки 2019 годаВсе новости
Философ из Оксфорда Карина Прункл — о том, что мы можем не успеть разобраться с алгоритмами ИИ, которые мы сами же и запустили24 декабря 2019430
Интервью с победительницей нашего голосования Кариной Абрамян24 декабря 2019995
Фестиваль невидимого кино — что это и зачем?24 декабря 2019748
Варвара Котова, Марина Катаржнова и Тина Георгиевская — о женской составляющей Рождества и «Рождественском вертепе» Павла Карманова23 декабря 2019734
Выставка Адриана Гени в Главном штабе23 декабря 20191152
Наконец-то! Подводим и обсуждаем итоги голосования20 декабря 201916918
Новые альбомы «Машнинбэнда», «Касты», «Залпом», ATL и другие примечательные отечественные релизы20 декабря 20192932
«Солярис» Тарковского выходит в повторный прокат20 декабря 20192998
Лечебный педагог Алексей Мелия написал книгу о том, как наши обычные паттерны воспроизводят образы душевнобольных людей и почему за ними стоят «супергерои», среди которых каждый может найти себя20 декабря 20193440
Почему европейские правительства как можно реже старались использовать понятие «геноцид»? И как реальные трагедии второй половины ХХ века приносились в жертву интересам «реальной политики»?19 декабря 20191835
В прошлом году приз за лучший лонгрид — в 30 000 швейцарских франков — получил Шура Буртин. Теперь вновь или в первый раз можете испытать удачу и вы, дорогие коллеги по цеху19 декабря 20191619
Алена Лёвина об исцелении искусством, изоляции и цифре19 декабря 20191805