Гёте-Институт объявил прием заявок на стипендии для деятелей культуры

© Артём Голощапов / Гёте-Институт

Гёте-Институт принимает заявки на стипендии в рамках программы «Культура в движении», которая содействует культурному обмену и поддерживает профессиональные встречи деятелей современной культуры, способствуя ее дальнейшему развитию в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Германии.

Как сообщает сайт Гёте-Института, целью программы «Культура в движении: региональный фонд мобильности Гёте-Института в регионе Восточная Европа и Центральная Азия» является создание и укрепление структур международного сотрудничества.

В рамках программы региональный фонд мобильности Гёте-Института выдает стипендии на поездки в размере от 1 000 до 2 500 евро.

Сроки подачи заявок:

с 10 декабря 2019 года по 30 января 2020 года — для поездок, запланированных в период с конца февраля по 1 сентября 2020 года;

с 12 февраля 2020 года по 22 июня 2020 года — для поездок, запланированных в период с 1 сентября по 15 декабря 2020 года.

Заявки принимаются от деятелей культуры и искусства старше 18 лет и организаций культуры из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

В рамках программы немецкие организации культуры могут пригласить деятелей культуры из перечисленных стран в Германию.



























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