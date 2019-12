Aurora выступит на «Дикой мяте»

Организаторы фестиваля «Дикая мята – 2020» объявили одного из хедлайнеров. Им станет норвежская певица Aurora.

Фестиваль «Дикая мята» станет частью ее летнего фестивального тура 2020 года. Aurora — исполнитель, о котором заговорили сразу, — первый же ее сингл «Runaway» всего за 6 недель преодолел отметку в 1 млн скачиваний на Spotify, а клип набрал более 60 млн просмотров на YouTube. Альбом «All My Demons Greeting Me as Friend» стал одним из главных европейских инди-альбомов. Ее называют самой заметной исполнительницей Норвегии XXI века.

Фестиваль «Дикая мята» пройдет с 19 по 21 июня у села Бунырево Алексинского района Тульской области.

Среди участников фестиваля Гарик Сукачев, Mgzavrebi, Green Grey, Tequilajazzz, «Папин Олимпос», «Дайте танк (!)», «Кис-кис», «Хадн дадн», Алена Швец, а также самый перспективный музыкант Великобритании Ren.



































































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU