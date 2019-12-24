 
12:25 24 декабря 2019Новости
455
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Aurora выступит на «Дикой мяте»

News_detailed_picture© aurora-music.com

Организаторы фестиваля «Дикая мята – 2020» объявили одного из хедлайнеров. Им станет норвежская певица Aurora.

Фестиваль «Дикая мята» станет частью ее летнего фестивального тура 2020 года. Aurora — исполнитель, о котором заговорили сразу, — первый же ее сингл «Runaway» всего за 6 недель преодолел отметку в 1 млн скачиваний на Spotify, а клип набрал более 60 млн просмотров на YouTube. Альбом «All My Demons Greeting Me as Friend» стал одним из главных европейских инди-альбомов. Ее называют самой заметной исполнительницей Норвегии XXI века.

Фестиваль «Дикая мята» пройдет с 19 по 21 июня у села Бунырево Алексинского района Тульской области.

Среди участников фестиваля Гарик Сукачев, Mgzavrebi, Green Grey, Tequilajazzz, «Папин Олимпос», «Дайте танк (!)», «Кис-кис», «Хадн дадн», Алена Швец, а также самый перспективный музыкант Великобритании Ren.
































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Сегодня на сайте
«Психиатрические миры открывают двери к чему-то очень подлинному в коллективном мышлении»Общество
«Психиатрические миры открывают двери к чему-то очень подлинному в коллективном мышлении» 

Лечебный педагог Алексей Мелия написал книгу о том, как наши обычные паттерны воспроизводят образы душевнобольных людей и почему за ними стоят «супергерои», среди которых каждый может найти себя

20 декабря 20193442
Ева Ковач: «Наказание за геноцид остается по-прежнему трудной задачей»Мосты
Ева Ковач: «Наказание за геноцид остается по-прежнему трудной задачей» 

Почему европейские правительства как можно реже старались использовать понятие «геноцид»? И как реальные трагедии второй половины ХХ века приносились в жертву интересам «реальной политики»?

19 декабря 20191837
True Story Award снова объявляет конкурсОбщество
True Story Award снова объявляет конкурс 

В прошлом году приз за лучший лонгрид — в 30 000 швейцарских франков — получил Шура Буртин. Теперь вновь или в первый раз можете испытать удачу и вы, дорогие коллеги по цеху

19 декабря 20191621