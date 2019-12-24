Фестиваль «Возвращение» представит четыре концертные программы

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С 8 по 14 января в Малом зале Московской консерватории пройдет XXIII Фестиваль камерной музыки «Возвращение». В расписании фестиваля четыре концертные программы: «Страна глухих», «Фейклор», «Отцы и дети» и «Концерт по заявкам».

8 января на концерте «Страна глухих» можно будет услышать музыку, написанную оглохшими композиторами — трио для фортепиано, скрипки и виолончели Габриэля Форе, вокальная музыка Роберта Франца, фортепианные пьесы Бедржиха Сметаны, органная музыка английского композитора Уильяма Бойса, скрипичная соната Воана-Уильямса, пьесы для английского рожка Феликса Дрезеке.

Основой программы «Фейклор» (10 января) станет авторская музыка, написанная в народном стиле, причем некоторые произведения даже считались народными, хотя таковыми не являлись. В этот вечер прозвучат произведения Белы Бартока, Роберта Шумана, Сулхана Цинцадзе, Мануэля Де Фальи, Елены Лангер, Арама Хачатуряна, Иоганна Готфрида Прача, Эрвина Шульхоффа и других композиторов.

В программу «Отцы и дети» (12 января) вошли сочинения, посвященные взаимоотношениям родителей и детей. На концерте прозвучат произведения Луи Вьерна и Эдисона Денисова, Эриха Вольфганга Корнгольд а и Игоря Стравинского, Генриха Игнаца Франца фон Бибера, Павла Карманова, Леонида Десятникова и Джорджа Крама.

Завершится фестиваль 14 января традиционным «Концертом по заявкам». В него вошли сочинения Леонарда Берстайна, Альберта Гиноварта, Теодора Дюбуа, Софьи Губайдулиной и Иоганнеса Брамса.

На сцене Малого зала консерватории выступят как постоянные участники фестиваля — его художественные руководители Роман Минц (скрипка) и Дмитрий Булгаков (гобой), а также пианисты Яков Кацнельсон, Ксения Башмет, Екатерина Апекишева, Александр Кобрин, Вадим Холоденко и Андрей Гугнин, виолончелист Борис Андрианов, скрипачи Айлен Притчин и Борис Абрамов, альтист Тимур Якубов, — так и новые гости: Камерный оркестр Entre Nous под руководством Азима Каримова, альтист Руст Позюмский, органистка Мария Черепанова, пианистка Варвара Мягкова.

В ежегодном фестивале «Возвращение» участвуют выпускники специальных музыкальных школ России и стран СНГ, продолжающие карьеру за границей.

18-й, 19-й, 20-й, 21-й и 22-й фестивали прошли с использованием модели народного финансирования. На краудфандинговой площадке Planeta.ru продолжается сбор средств для проведения «Возвращения-2020».







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