В России продолжают доверять теленовостям

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По данным опроса исследовательской компании Mediascope, около 70% жителей России смотрят новости по телевидению, 58% узнают их в интернете, 19% — из газет и журналов, 13% – по радио.
Как сообщает «Интерфакс», опрос был проведен Mediascope по заказу Минсвязи по репрезентативной для каждого региона выборке более чем из 13 000 человек.
Телевидению как источнику новостей в целом доверяют 44% опрошенных. Лидерами по доверию среди телеканалов стали «Первый канал» (17%) и «Россия 1» (15%).
О доверии интернету заявили 14% участников опроса. Главные источниками новостей в интернете для 25% респондентов оказались «Яндекс.Новости», для 10% опрошенных (26% в группе от 16 до 24 лет) — соцсеть «ВКонтакте». Еще 2% респондентов назвали «Ленту.ру», по 1% — Rambler, Telegram, Facebook, «Медузу» и другие ресурсы.
Никаким источникам новостей не доверяют 17% опрошенных.
Чаще узнают новости из интернета молодые люди: 75% в группе от 16 до 24 лет и 73% в группе от 25 до 34 лет, тогда как новости по ТВ в этих категориях смотрят 38% и 51% соответственно.
Нынешний опрос Mediascope продемонстрировал двухпроцентное снижение интереса к теленовостям с августа 2019 года — тогда, по данным «Левада-центра», телевидение в качестве основного источника новостей назвали 72% россиян.
Десять лет назад этот показатель составлял 94%.
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