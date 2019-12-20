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«Пилигрим» показывает лучшие российские короткометражки 2019 года

News_detailed_pictureКадр из фильма «Возвращение Эркина»© «Пилигрим»

До 25 декабря в рамках всероссийской акции «День короткометражного кино» платформа российского авторского кино «Пилигрим» представляет онлайн-программу самых интересных короткометражных фильмов из России, выложенных на платформе в 2019 году.

В онлайн-программе на «Пилигриме» 26 работ, участвовавших во многих известных российских и международных фестивалях, таких как Каннский кинофестиваль, «Кинотавр», Московский международный кинофестиваль, «Киношок», Кинофестиваль в Тампере и «Короче»:

  • «Последствия любые», реж. Лада Черномашенцева
  • «Коляся», реж. Ринат Махмудов
  • «Лучшее…от первого лица», реж. Александр Цой
  • «Знак», реж. Светлана Самошина
  • «Юха», реж. Мария Игнатенко
  • «Арбатство», реж. Дмитрий Григорьев
  • «Возвращение Эркина», реж. Мария Гуськова
  • «Крылья», реж. Зураб Джиджилава
  • «Одна историческая ошибка», реж. Михаил Местецкий
  • «Ухо», реж. Петр Скворцов
  • «Меня зовут Махаз», реж. Инар Нармания
  • «Айгерим», реж. Малика Мухамеджан
  • «Мерцание», реж. Ксения Зуева
  • «Сторге», реж. Екатерина Селенкина
  • «Родительская суббота», реж. Наталия Столтидис
  • «Сирин», реж. Андрей Клычников
  • «Родители приехали ко мне на Шри-Ланку», реж. Вера Водынски
  • «Огонь», реж. Мария Шульгина
  • «Я нормальный», реж. Михаил Бородин
  • «Похмелье», реж. Маруся Фомина
  • «Я закрываю глаза», реж. Андрей Таратухин
  • «Новые чувства», реж. Анастасия Нечаева
  • «Ни любви, ни смерти», реж. Глеб Росс
  • «Инсталляция чувств», реж. Александра Кармаева
  • «Вася», реж. Андрей Бушнев
  • «Не в форме», реж. Егор Чичканов

Все фильмы программы доступны для бесплатного и легального просмотра.

«Для нас очень важно, чтобы у такого кино было как можно больше зрителей, — говорится в сообщении команды «Пилигрима». — Поэтому эта предновогодняя подборка в рамках "Дня короткометражного кино" – хороший повод, чтобы увидеть и оценить актуальный фестивальный короткий метр из России, если вы это всё время откладывали»..


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