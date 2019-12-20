«Пилигрим» показывает лучшие российские короткометражки 2019 года

Кадр из фильма «Возвращение Эркина» © «Пилигрим»

До 25 декабря в рамках всероссийской акции «День короткометражного кино» платформа российского авторского кино «Пилигрим» представляет онлайн-программу самых интересных короткометражных фильмов из России, выложенных на платформе в 2019 году.

В онлайн-программе на «Пилигриме» 26 работ, участвовавших во многих известных российских и международных фестивалях, таких как Каннский кинофестиваль, «Кинотавр», Московский международный кинофестиваль, «Киношок», Кинофестиваль в Тампере и «Короче»:

«Последствия любые», реж. Лада Черномашенцева

«Коляся», реж. Ринат Махмудов

«Лучшее…от первого лица», реж. Александр Цой

«Знак», реж. Светлана Самошина

«Юха», реж. Мария Игнатенко

«Арбатство», реж. Дмитрий Григорьев

«Возвращение Эркина», реж. Мария Гуськова

«Крылья», реж. Зураб Джиджилава

«Одна историческая ошибка», реж. Михаил Местецкий

«Ухо», реж. Петр Скворцов

«Меня зовут Махаз», реж. Инар Нармания

«Айгерим», реж. Малика Мухамеджан

«Мерцание», реж. Ксения Зуева

«Сторге», реж. Екатерина Селенкина

«Родительская суббота», реж. Наталия Столтидис

«Сирин», реж. Андрей Клычников

«Родители приехали ко мне на Шри-Ланку», реж. Вера Водынски

«Огонь», реж. Мария Шульгина

«Я нормальный», реж. Михаил Бородин

«Похмелье», реж. Маруся Фомина

«Я закрываю глаза», реж. Андрей Таратухин

«Новые чувства», реж. Анастасия Нечаева

«Ни любви, ни смерти», реж. Глеб Росс

«Инсталляция чувств», реж. Александра Кармаева

«Вася», реж. Андрей Бушнев

«Не в форме», реж. Егор Чичканов

Все фильмы программы доступны для бесплатного и легального просмотра.

«Для нас очень важно, чтобы у такого кино было как можно больше зрителей, — говорится в сообщении команды «Пилигрима». — Поэтому эта предновогодняя подборка в рамках "Дня короткометражного кино" – хороший повод, чтобы увидеть и оценить актуальный фестивальный короткий метр из России, если вы это всё время откладывали»..







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