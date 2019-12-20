«Пилигрим» показывает лучшие российские короткометражки 2019 года

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До 25 декабря в рамках всероссийской акции «День короткометражного кино» платформа российского авторского кино «Пилигрим» представляет онлайн-программу самых интересных короткометражных фильмов из России, выложенных на платформе в 2019 году.
В онлайн-программе на «Пилигриме» 26 работ, участвовавших во многих известных российских и международных фестивалях, таких как Каннский кинофестиваль, «Кинотавр», Московский международный кинофестиваль, «Киношок», Кинофестиваль в Тампере и «Короче»:
Все фильмы программы доступны для бесплатного и легального просмотра.
«Для нас очень важно, чтобы у такого кино было как можно больше зрителей, — говорится в сообщении команды «Пилигрима». — Поэтому эта предновогодняя подборка в рамках "Дня короткометражного кино" – хороший повод, чтобы увидеть и оценить актуальный фестивальный короткий метр из России, если вы это всё время откладывали»..
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