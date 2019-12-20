Центр экспериментальной музеологии проводит грантовый конкурс

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Центр экспериментальной музеологии (ЦЭМ) во второй раз открывает прием заявок на участие в международной исследовательской программе «Музей в предельном состоянии». Лучшие проекты получат грантовую поддержку.
В программе могут участвовать исследователи гуманитарных специальностей из разных стран, желающие провести исследование в период с 1 июня по 31 декабря 2020 года.
Заявки принимаются до 31 марта по адресу cem@redmuseum.church. Заявка (на русском или английском языке) должна быть оформлена в виде PDF-файла и состоять из:
— тезисного описания проекта (не более одной страницы);
— предварительного плана исследования с графиком и бюджетом;
— резюме.
Заявки рассмотрят члены ЦЭМ, отобранные проекты будут объявлены до 31 мая. Они получат финансовую и административную поддержку.
Финансовая поддержка индивидуальна, зависит от бюджета конкретного проекта и может включать расходы на транспорт и проживание; административная поддержка подразумевает помощь в организации исследования в российских институциях, если это необходимо.
Результатом исследовательского проекта должен стать текст (минимум 20 страниц) по заявленной теме.
ЦЭМ — инициатива фонда V-A-C, направленная на развитие и поддержку инновативных проектов, обращенных к экспериментам с формой художественных институций, а также к выставке и музею как особым медиа.
Отталкиваясь от советской авангардной музеологии и русского космизма, ЦЭМ стремится внести свой вклад в производство знаний о музее как институциональном и художественном агенте, с исторической или футуристической точки зрения, через факт и вымысел отразить множество междисциплинарных связей, заключенных в понятии музея, и сформировать вокруг него сеть исследователей.
Исследовательская грантовая программа ЦЭМ была запущена в 2016 году. Ее первый набор объединил 14 художников, кураторов, теоретиков и историков искусства из Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Греции, России, США и Украины. Результаты их исследований будут опубликованы в альманахе, который выйдет в 2020 году на русском и английском языках.
В 2016–2017 годах на COLTA.RU был опубликован цикл материалов в рамках совместного проекта с ЦЭМ.
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