Возвращается «Рок над Волгой»

27 июня 2020 года после семилетнего перерыва в Самаре снова пройдет международный рок-фестиваль «Рок над Волгой». Объявлены его первыми участники: Papa Roach, «Би-2» и «Мумий Тролль».

Фестиваль «Рок над Волгой» проводился ежегодно с 2009 по 2013 год. За это время на нем побывало более 1,6 млн человек — больше, чем на крупнейших музыкальных фестивалях Европы, таких как Glastonbury, Rock аm Ring и Nova Rock Festival. В 2013&nbp;году «Рок над Волгой» установил рекорд, собрав 692 тысяч человек за один день. В разные годы на сцене фестиваля выступали Rammstein, Skunk Anansie, Deep Purple, «Алиса», «Чайф», «Аквариум», «ДДТ», «Машина Времени», «Король и Шут», «Агата Кристи», «Сплин», ZAZ, «Океан Ельзи», Garbage, Limp Bizkit.

Как сообщают организаторы фестиваля, компания NCA, обновленный «Рок над Волгой» сохранит формат музыкального марафона одного дня. Его площадкой станет стадион «Самара Арена».

«Семь лет не было фестиваля, и перед тем, как принять окончательное решение о его возрождении, мы изучили отзывы гостей за все годы его проведения. Были разные точки зрения, и большинство требовало комфорта, сидячих трибун, защиты от грязи и непогоды в противовес бесплатному входу и спартанским условиям. В этом году мы решили пойти на эксперимент и перенести опен-эйр на новую площадку: у города появилась прекрасная арена европейского уровня. Но стены не самое важное — нам важно сохранить дух фестиваля, наше единение и настроение», — говорит руководитель компании NCA, продюсер фестиваля «Рок над Волгой» Михаил Шурыгин.

Свое участие в девятичасовом марафоне уже подтвердили российские группы «Би-2» и «Мумий Тролль», а также американская рок-группа Papa Roach. Остальные хедлайнеры будут объявлены после новогодних праздников.

Билеты на фестиваль «Рок над Волгой» уже поступили в продажу на его официальном сайте.



































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