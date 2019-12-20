Возвращается «Рок над Волгой»

Что слушать в декабре — 2
Новые альбомы «Машнинбэнда», «Касты», «Залпом», ATL и другие примечательные отечественные релизы20 декабря 2019437
27 июня 2020 года после семилетнего перерыва в Самаре снова пройдет международный рок-фестиваль «Рок над Волгой». Объявлены его первыми участники: Papa Roach, «Би-2» и «Мумий Тролль».
Фестиваль «Рок над Волгой» проводился ежегодно с 2009 по 2013 год. За это время на нем побывало более 1,6 млн человек — больше, чем на крупнейших музыкальных фестивалях Европы, таких как Glastonbury, Rock аm Ring и Nova Rock Festival. В 2013&nbp;году «Рок над Волгой» установил рекорд, собрав 692 тысяч человек за один день. В разные годы на сцене фестиваля выступали Rammstein, Skunk Anansie, Deep Purple, «Алиса», «Чайф», «Аквариум», «ДДТ», «Машина Времени», «Король и Шут», «Агата Кристи», «Сплин», ZAZ, «Океан Ельзи», Garbage, Limp Bizkit.
Как сообщают организаторы фестиваля, компания NCA, обновленный «Рок над Волгой» сохранит формат музыкального марафона одного дня. Его площадкой станет стадион «Самара Арена».
«Семь лет не было фестиваля, и перед тем, как принять окончательное решение о его возрождении, мы изучили отзывы гостей за все годы его проведения. Были разные точки зрения, и большинство требовало комфорта, сидячих трибун, защиты от грязи и непогоды в противовес бесплатному входу и спартанским условиям. В этом году мы решили пойти на эксперимент и перенести опен-эйр на новую площадку: у города появилась прекрасная арена европейского уровня. Но стены не самое важное — нам важно сохранить дух фестиваля, наше единение и настроение», — говорит руководитель компании NCA, продюсер фестиваля «Рок над Волгой» Михаил Шурыгин.
Свое участие в девятичасовом марафоне уже подтвердили российские группы «Би-2» и «Мумий Тролль», а также американская рок-группа Papa Roach. Остальные хедлайнеры будут объявлены после новогодних праздников.
Билеты на фестиваль «Рок над Волгой» уже поступили в продажу на его официальном сайте.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:41«Пилигрим» показывает лучшие российские короткометражки 2019 года
18:10В Центре Вознесенского представят книгу «Поэт и Леди»
17:45Центр экспериментальной музеологии проводит грантовый конкурс
16:13Объявлены планы ММОМА на 2020 год
14:49Возвращается «Рок над Волгой»
14:16Школа Masters запускает онлайн-курс по классическому балету
11:56По делу «Седьмой студии» назначена новая экспертиза
11:00COLTA.RU подведет итоги десятилетия в Центре Вознесенского
19 декабря 2019
18:30Соня Йончева выступит на фестивале Ильдара АбдразаковаВсе новости
Новые альбомы «Машнинбэнда», «Касты», «Залпом», ATL и другие примечательные отечественные релизы20 декабря 2019437
«Солярис» Тарковского выходит в повторный прокат20 декабря 2019592
Лечебный педагог Алексей Мелия написал книгу о том, как наши обычные паттерны воспроизводят образы душевнобольных людей и почему за ними стоят «супергерои», среди которых каждый может найти себя20 декабря 20191140
Почему европейские правительства как можно реже старались использовать понятие «геноцид»? И как реальные трагедии второй половины ХХ века приносились в жертву интересам «реальной политики»?19 декабря 2019783
В прошлом году приз за лучший лонгрид — в 30 000 швейцарских франков — получил Шура Буртин. Теперь вновь или в первый раз можете испытать удачу и вы, дорогие коллеги по цеху19 декабря 2019657
Алена Лёвина об исцелении искусством, изоляции и цифре19 декабря 2019765
«Мне надоело петь про мироздание»: оммаж беззаботным 60-м от новой московской группы19 декабря 2019881
Как живет якутский Голливуд. Фотопроект Алексея Васильева19 декабря 20191236
Эволюция, параллелизм и сайнс-арт в Русском музее: Андрей Слепухин и Екатерина Августеняк о проекте «Случайность» в «театре post»19 декабря 2019580
Вокалистка Chkbns Анелия Автандилова рассказывает о своем опыте участия в резиденции для музыкантов в Ливерпуле18 декабря 2019852
Дмитрий Кузьмин о принципах работы новой институции18 декабря 20191337
COLTA.RU продолжает обсуждать проблемы гендера18 декабря 20192217